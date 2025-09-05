Indrė Kavaliauskaitė virto Barbe: rezultatą įvertinkite patys

„Būti moterimi neįmanoma. Tu esi graži, esi protinga, ir vis tiek galvoji, kad esi kažkokia nepakankama. Mes turime būti ypatingos, bet kažkodėl visada viską darome kažkaip ne taip. Tu turi būti liekna, bet ne per daug, tu negali sakyti, kad nori būti liekna – tu turi sakyti, kad nori būti sveika, bet vis tiek turi būti liekna“, – „Instagram“ vaizdo klipe kalba I. Kavaliauskaitė, vilkėdama rožinę suknelę.
Indrė įkūnijo barbę
2023 metais pasirodęs filmas „Barbė“ ne tik atgaivino kino teatrų lankomumą, bet ir virto kultūriniu fenomenu – nuo mados iki socialinių diskusijų. Garsiajame „Barbės“ monologe kalbama apie moterystės paradoksus, nuolatinį balansavimą tarp visuomenės lūkesčių, kritikos ir vidinių prieštaravimų.
„Tu turi turėti pinigų, bet negali jų prašyti, nes negražu. Tu turi būti vadovaujanti, bet ne per griežta. Tu turi vadovauti, bet neužgožti kitų. Turi dievinti motinystę, bet negali kalbėti apie savo vaikus per dažnai. Daryk karjerą, bet visada dar ir rūpinkis kitais. Susitaikyk su bet kokiu vyrų elgesiu, o jei pasakysi, kad tai beprotybė, tapsi verkšlenanti. Būk graži dėl vyrų, bet ne tiek, kad juos pernelyg viliotum, ir ne tiek, kad taptum grėsme kitoms moterims, nes juk turime būti seserija“, – vaizdo klipe tęsia nuomonės formuotoja.
Pasak I. Kavaliauskaitės, šį tekstą pirmiausia ji norėjo pasakyti sau, tačiau paviešinus įrašą paaiškėjo, kad šie žodžiai reikalingi ir kitoms moterims. Vaizdo įrašas „Instagram“ platformoje sulaukė virš 6 tūkst. patiktukų ir gausybės palaikančių komentarų. Indrė pripažįsta, kad šis filmo „Barbė“ monologas netiesiogiai primena apie tai, kad ne visada moterys geba palaikyti viena kitą.
„Kartais mes viena kitą palaikom kaip mūrinė siena, o kartais – kaip didžiulė kritikų komisija. Bet turbūt abi pusės ir parodo, kad rūpi. Naivu tikėtis, kad vieni kitiems (ne vien moterys) visada būsim tik palaikymo komanda. Su kritika ne viskas visada yra vien blogai. Konstruktyviai, ne piktai pasakyta – gali padėti tobulėti. Svarbiausia – kaip sakom. Nes palaikymas be meilės gali skambėti kaip pašaipa, o kritika su meile – kaip dovana. Ką daryti, kad vieni kitų neapkalbėtume? Matyt, labiau žiūrėti savo gyvenimo, o ne kitų“, – sako I. Kavaliauskaitė.
Gretos Gerwig režisuotas filmas „Barbė“ kino teatrus pasiekė 2023 m. liepą ir iškart tapo kultūriniu reiškiniu, dažnai minimu kartu su „Oppenheimer“ – taip gimė „Barbenheimer“ fenomenas, kai du visiškai skirtingi filmai traukė minias žiūrovų į kino teatrus. Filmas „Barbė“ pasaulyje uždirbo apie 1,45 mlrd. JAV dolerių ir tapo pelningiausiu 2023-ųjų filmu.
Nors I. Kavaliauskaitė yra kino gerbėja, ji pripažįsta, kad pastaruoju metu filmus dažniau keičia serialais.
„Su vaikais dažniau pavyksta pažiūrėti pusę animacinio filmo, nei pilną filmą sau. Todėl serialai – labiau mano formatas: mažiau laiko, daugiau intrigų. Namuose įsijungti filmą – beveik kaip nueiti į kino teatrą, reikalauja pasiruošimo“, – pasakoja ji.
