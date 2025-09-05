Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Viktorija Siegel Vilniaus centre susprogdino seksualumo bombą: gerbėjai negalėjo atplėšti akių

2025-09-05 09:47
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 09:47

Ketvirtadienio vakarą Vilniaus centre praūžė neeilinis renginys. Vilniuje vykusioje mados savaitėje sužibėjo – Elle iconic night, kur rinkosi žymiausi šalies veidai. Čia pro akis neprasprūdo ir žinoma nuomonės formuotoja bei verslininkė Viktorija Siegel.

Ketvirtadienio vakarą Vilniaus centre praūžė neeilinis renginys. Vilniuje vykusioje mados savaitėje sužibėjo – Elle iconic night, kur rinkosi žymiausi šalies veidai. Čia pro akis neprasprūdo ir žinoma nuomonės formuotoja bei verslininkė Viktorija Siegel.

Žinoma nuomonės formuotoja bei verslininkė Viktorija Siegel sužibėjo drąsiu įvaizdžiu, kuris nepaliko abejingų.

Viktorija Siegel išsiskyrė iš minios

Sostinėje vykusią mados savaitę vainikavo „Elle iconic night“ renginys, kuriame rinkosi žymiausi šalies žmonės mylintys madą bei demonstravo įvairiausius įvaizdžius, kurie buvo neeiliniai.

Viktorija Siegel sužibėjo ne tik drąsiu įvaizdžiu, bet ir ne tradicinėmis suknelės detalėmis, kurios susiliejusios į vieną, sukurė moteriai elegantišką įvaizdį.

Žinoma moteris susilaukė begalės komentarų, kurie atliepė, kaip pritrenkiančiai ji atrodė:

Viena komentatorė rašo: „Wow labai gražu, gana originalu, viskas 100 balų“.

Antroji rašė: „Nuostabiai atrodai“.

Trečioji pridūrė: „Stulpinantis grožis. Ir tu, ir įvaizdis“.

Viktorijus Sigelevicius.
Viktorijus Sigelevicius.
2025-09-05 10:03
As seksualesnis
