Viktorija Siegel Vilniaus centre susprogdino seksualumo bombą: gerbėjai negalėjo atplėšti akių

Žinoma nuomonės formuotoja bei verslininkė Viktorija Siegel sužibėjo drąsiu įvaizdžiu, kuris nepaliko abejingų.
Viktorija Siegel išsiskyrė iš minios
Sostinėje vykusią mados savaitę vainikavo „Elle iconic night“ renginys, kuriame rinkosi žymiausi šalies žmonės mylintys madą bei demonstravo įvairiausius įvaizdžius, kurie buvo neeiliniai.
Viktorija Siegel sužibėjo ne tik drąsiu įvaizdžiu, bet ir ne tradicinėmis suknelės detalėmis, kurios susiliejusios į vieną, sukurė moteriai elegantišką įvaizdį.
Žinoma moteris susilaukė begalės komentarų, kurie atliepė, kaip pritrenkiančiai ji atrodė:
Viena komentatorė rašo: „Wow labai gražu, gana originalu, viskas 100 balų“.
Antroji rašė: „Nuostabiai atrodai“.
Trečioji pridūrė: „Stulpinantis grožis. Ir tu, ir įvaizdis“.
