TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vos prieš 1,5 savaitės pagimdžiusi Julija Steponavičiūtė sublizgėjo renginyje: sunku atitraukti akis

2025-09-05 15:29
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 15:29

Vakar vykusiame „ELLE Night“ renginyje tarp svečių pasirodė ir maisto tinklaraštininkė, buvęs modelis Julija Steponavičiūtė-Vosylė, geriau žinoma kaip „Kitchen Julie“.

237

Visai neseniai ji tapo mama, todėl jos išvaizda vakar vakare neliko nepastebėta – Julija atrodė itin liekna ir elegantiška.

Visai neseniai ji tapo mama, todėl jos išvaizda vakar vakare neliko nepastebėta – Julija atrodė itin liekna ir elegantiška.

„ELLE Night“ akimirka

„ELLE Lithuania“ surengtas vakarėlis subūrė būrį žinomų veidų. Tarp jų – ir Kitchen Julie, kuri vakare atrodė švytinti bei džiaugėsi nauju etapu: ji prisijungė prie „ELLE“ komandos ir lapkritį pristatys pirmąjį bendrą projektą. Renginyje ji pasirodė su savo vyru Andriumi Vosyliu.

Mama ir nauja pradžia

Nors dar visai neseniai Julija socialiniuose tinkluose dalijosi nėštumo akimirkomis, „ELLE Night“ vakarėlyje ji atrodė tarsi visai neseniai gimdymo nė nebūtų buvę. Liekna, elegantiška ir spindinti – tokia Kitchen Julie nustebino renginio svečius praėjus kiek daugiau nei savaitei po gimdymo.

Rugpjūčio 26-ąją Julija Steponavičiūtė-Vosylė su vyru Arnu Vosyliumi susilaukė pirmagimio. Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo nuotraukomis iš Santariškių akušerijos skyriaus, kur pirmą kartą pristatė ir savo kūdikį. Sūnui tėvai suteikė graikišką vardą – Leonas. 

„Sveikas atvykęs į namus, mano mažasis. Gimtadieniui artėjant, aš tapau Mama. Brangiausia gyvenimo dovana. Leonas“, -– dalijosi Julija Steponavačiūtė-Vosylė savo „Instagram“ paskyroje.

