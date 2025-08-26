Modelis Julija Steponavičiūtė su prodiuseriu Arnu Vosyliumi susilaukė vaikelio: atskleidė vardą

Džiugią žinią moteris pranešė socialiniame tinkle.
Pranešė apie šeimos pagausėjimą
Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje ji pasidalijo nuostabia žinia, kad tapo mama ir atskleidė mažylio vardą.
„Gimtadieniui artėjant, aš tapau Mama. Brangiausia gyvenimo dovana. Leonas“, – džiaugėsi ji.
Primename, kad pora susituokė 2024 m. rugpjūčio 16-osios popietę.
Pora susituokė sostinėje.
Julija ir Arnas amžiną meilę prieš Dievą prisiekė Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje.
Šventės rytą nuotaka sutiko viename prabangiausių šalies viešbučių „Pacai“.
„Šiandien išteku už savo svajonių vyro“, – socialiniame tinkle skelbė nuotakos chalatą vilkinti Julija.
Po jungtuvių ceremonijos vestuvių pokylis surengtas Užutrakio dvare.
Primename, kad kiek anksčiau moteris yra pasakojusi apie mylimąjį.
„Labai mėgaujuosi procesu. Turbūt pradžioje teko labiausiai padirbėti, atsipalaiduoti, kol supratau, kaip išties mane „užkabino“ šis žmogus ir kaip aš esu įsimylėjusi. Mūsų pažinties pradžioje buvau įsitikinusi, kad turiu būti viena, nepriklausoma moteris. Arnas pakeitė mano nuomonę“, – TV3 televizijos laidoje „Pasaulis pagal moteris“ sakė Julija.
Anksčiau draugų padėdami jie susitikdavo ir pradėjo megztis jų ryšys.
„Pradėjo megztis mūsų romanas, kuris ir galvojau, kad liks tik romanu. Bet visgi pasirodo, kad tai bus romanas iki gyvenimo galo“, – šyptelėjo ji.
Moteris taip pat prisiminė lemtingą akimirką, kada jai pasipiršo mylimasis: „Arnas man pasirpiršo ant didelių sūpynių, kurios yra milžiniško dydžio kluone, kuris jau daugelį metų yra visiškai tuščias. Abudu buvome jaukiai, kaimiškai apsirengę. Mačiau, kad Arnas elgiasi keistai, kaip koks nesavas. Atsisėdome ant sūpynių, jis mane dar šiek tiek pasupo ir ten mane ištiko jo klausimas.“
„Su juo jaučiuosi labai saugi ir rami. Tai yra esminiai momentai, kuriuos aš visuomet svajojau turėti santykiuose. Su Arnu pirmą kartą leidau sau įsiklausyti į tai, ką jaučia širdis, nes anksčiau to bijojau“, – pripažino Julija.
