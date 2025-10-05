TV3 Žinios. Kultūros atstovų protestai; Sutrikdytas eismas Vilniaus oro uoste

Nors įstaigos ir kolektyvai visoje šalyje streikuoja organizuodami įvairius renginius, akciją vienijantis simbolis – 14 valandą skambanti kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Pagrindinis įspėjamojo streiko šūkis – „Tai gali būti paskutinis kartas“. Kultūros bendruomenė viliasi, kad tai bus paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos iš politikų.
Taip pat TV3 Žiniose – naktį uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis. Taip padaryta todėl, kad iš Baltarusios į Lietuvą skrido kelios dešimtys kontrabandininkų balionų.
Dėl to dalis žmonių įstrigo Vilniaus oro uoste, kiti turėjo leistis ne sostinėje, o Kaune, Rygoje, ar net Gdanske. Visų balionų pareigūnams kol kas surasti nepavyko, bet vienas aptiktas perskridęs kone visą Lietuvą – Rokiškio rajone.
Daugiau aktualiausių Lietuvos ir pasaulio naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje.