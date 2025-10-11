Šiaulių sukčiai išviliojo tūkstančius taikydami paprastą schemą: „Kai atsisveikino ir išėjo, tada šaukiausi giminaičių pagalbos“

Patiklios senjorės diktuodavo turimų pinigų banknotų numerius, sukčiai tuo pasinaudodami pranešdavo, kad pinigai padirbti. O tuomet į namus atėjęs sukčių bendras pasiimdavo visas senolių santaupas.
Sukčiai pasakojo apie padirbtus pinigus
Į Šiaulių apylinkės teismą iš Pravieniškių kalėjimo pareigūnai atvedė du iš trijų nuteistų sukčių, kurie net ir atlikdami bausmę nenutraukė savo užsiėmimo – skambino gyventojams ir bandė išvilioti pinigus. Viena iš nukentėjusiųjų – šiaulietė – papasakojo, kaip ją apgavo sukčiai.
„Papasakojo viską telefonu – ką įleisti, ką pasitikti. Bet atėjo visai ne tas, su kuriuo šnekėjau“, – pasakojo nukentėjusi senjorė.
Sukčiai telefonu įtikino senjorę esą policija ar bankas aptiko apyvartoje padirbtų pinigų, todėl reikia patikrinti namuose laikomus banknotus. Moteris teigia, kad telefonu sukčiai prašė padiktuoti pinigų numerius.
„Sakė – netikri pinigai, Šiaulių bankas siunčia žmogų pakeisti juos“, – pasakojo senjorė.
Apsimetė pareigūnu
Nors senjorei kilo įtarimų, moteris vis dėlto pasidavė manipuliacijoms.
„Ne tas atėjo, kuris skambino. Sakau – jūs be uniformos. Nepanašu. O jis išsitraukė planšetę ir rodė tą uniformą ekrane. Aš tarpduryje stovėjau... ir įleidau“, – tikino moteris.
Viduje tariamas pareigūnas ilgai neužsibuvo – greitai „kabindamas makaronus“ pasiėmė pinigus ir pasišalino.
„Aš pati nedaviau, jie patys susiglemžė nuo manęs. Buvau pinigus pasiskleidus, skaičiavau ant „zlosties“. Dar prieš tai telefonu prašė pasakyti numerius“, – sukčių schemą atpasakojo nukentėjusioji.
Tik išėjus apsimetėliui, moteris suprato, jog buvo apgauta.
„Kai atsisveikino ir išėjo, tada šaukiausi giminaičių pagalbos. Sakau – man atrodo, kad čia neaiškūs reikalai“, – tikino sukčių klastą per vėlai supratusi senjorė.
Per mėnesį išviliojo 7 tūkst. eurų
Per mėnesį nusikaltėliai iš 3-jų močiučių išviliojo daugiau nei 7 tūkst. eurų. Ne visos aferos pavyko – kai prie durų pasirodydavo apsimetėlis „pareigūnas“, o jas atidarydavo jaunesnis šeimos narys, apgavikams tekdavo skubiai sprukti.
Sukčiai, jau atliekantys laisvės atėmimo bausmes, laukė dar vieno nuosprendžio. Teisme jie elgiasi įžūliai – teisėjai paprašius atsistoti, atsisakė tai padaryti.
„Nesistosim, kol čia bus žurnalistai!“ – atkirto kaltinamieji.
Tad nuosprendį jau ir taip kalėjime ne vienus metus sėdintys nusikaltėliai išklausė ir čia sėdėdami. Abu aferistai ir jų bendras, eidavęs pas močiutes, nusikaltėlių žargonu vadinamas „kojomis“, buvo pripažinti recidyvistais, tokiais, kurie dar neatlikę bausmės vėl padaro tokį pat nusikaltimą.
Bausmes teismas sumažino
Teismas nusprendė, kad visi trys nusikaltėliai kalėjime praleis dar nuo pusantrų iki dvejų metų. Bausmes teismas sumažino, nes sukčiai gailėjosi ir pripažino kaltę. O policija įspėja saugotis tokių ir panašių sukčių.
„Jeigu girdite aiškiai išreikštą reikalavimą ar tai skaičiuoti pinigus namuose esančius grynuosius, ar tai pervesti pinigus, ar spausti kažkokias nuorodas. Visų pirma, blaiviai pagalvokit, ar vertėtų tai daryti“, – aiškino policijos atstovė Dovilė Vaitiekūnaitė.
Derėtų kreiptis į kaimynus ar artimuosius, nes sukčiai apsimeta įvairių tarnybų ar įstaigų darbuotojais.
„Nei policija, nei kažkokios kitos institucijos, neskambina ir pinigų tikrinti neprašo. Dar svarbu pažymėti, kad Lietuvos institucijos nekalba su savo piliečiais jokia užsienio kalba“, – patikino policijos atstovė.
Įtariant, kad kažkas nori apgauti, reiktų iškart skambinti telefonu 112.
