Vyrui pasakius, kad nori skirtis, 57-erių moters laukė tikras pragaras: sunku suvokti protu

Įniršio priepuolio metu jis prispaudė moterį prie lovos ir sulaužė jai kaklą. Gydytojams pavyko išgelbėti Trudi gyvybę, tačiau ji liko paralyžiuota ir niekada nebevaikščios, rašoma fakt.pl.
„Jaučiau, tarsi mano galva būtų atsidūrusi prie mano krūtinės. Nebegalėjau išleisti nė garso“, – iš ligoninės lovos prisiminė moteris, kuri dabar intensyviosios terapijos skyriuje kovoja dėl kuo įmanomai geresnio gyvenimo ž.
Smurtas, kuris nesibaigė
T. Burgess, buvusi prancūzų ir ispanų kalbų mokytoja, savo telefone kaupė išsamias pastabas apie partnerio elgesį: ant jos buvo šaukiama, jai grasinama, ji buvo stumdoma, smaugiama, velkama grindimis ir trankoma į laiptus.
Nepaisant to, kiekvieną kartą, kai moteris bandydavo išeiti, Robertas Easomas ja manipuliuodavo – maldaudavo pasilikti, žadėdavo pasikeisti arba įtikindavo, kad be jo ji nesugebės tvarkytis.
Tyrėjai nurodo, kad moteris buvo įstrigusi klasikiniame smurto ir kontrolės rate: laikui bėgant ji tapo bejėge.
Lemtinga 2025 m. vasario diena
2025 m. vasario 17-ąją Trudi pagaliau pasakė partneriui, kad santykiai baigti visam laikui. Tą akimirką 56-erių sodininkas Robertas, kaip nurodoma byloje, „nekontroliuojamai“ įsiuto.
Jis prispaudė moterį veidu į lovą ir visu savo svoriu užgulė jos kaklą, o šis lūžo. Trudi prisimena išgirdusi aiškų lūžį, o netrukus po to jos kūnas visiškai nutirpo.
„Manau, kad šaukiau, bet negalėjau išleisti nė garso“, – sakė ji.
Teisme – šokiruojantys parodymai
Ligoninės lovoje įrašytuose parodymuose, kurie buvo parodytas teisme, Trudi pasakojo apie išpuolį ir ilgus smurto metus. Teismo salėje vyravo tyla klausantis jos žodžių.
Tuo metu pats R. Easomas policijai teigė: „Aš myliu Trudi labiau nei patį gyvenimą.“
Vis dėlto jis pripažino kaltę dėl sunkaus kūno sužalojimo bei dėl ilgus metus vykdytos prievartos ir kontrolės, trukusios nuo 2017 m. liepos iki 2025 m. vasario.
Policijos pareigūnai: „Jis – manipuliuojantis ir pavojingas“
Burnley pažeidžiamų suaugusiųjų komandos pareigūnė Bethanie Kirk teigė, kad Easomas yra „manipuliuojantis, kontroliuojantis ir turintis giliai pasibjaurėtinas nuostatas moterų atžvilgiu“. Ji pabrėžė, kad vyras kelia rimtą grėsmę aplinkiniams.
Ji taip pat išreiškė pagarbą Trudi už drąsą: „Norėčiau pagirti auką už jos didžiulę stiprybę ir pasiryžimą kreiptis pagalbos, taip suteikiant mums galimybę ją apsaugoti ir užtikrinti, kad Easomas būtų patrauktas atsakomybėn.“
Galutinis nuosprendis Robertui Easomui bus paskelbtas 2026 m. vasario 27 d.
Pareigūnė B. Kirk dar kartą paragino visus, patiriančius smurtą artimoje aplinkoje, nedelsti ir kreiptis pagalbos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!