  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

25-erių moteris rasta surišta miške: to, kas vyko toliau, nesitikėjo niekas

2025-11-26 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 10:20

Moteris buvo rasta surišta miške ir su sunkiomis sužalojimų žymėmis po tariamo ginkluoto užpuolimo. Policijai tiriant įvykį paaiškėjo neįprastos detalės.

Natalie Greene, policijos švyturėliai (nuotr. stop kadras, 123rf.com)

Moteris buvo rasta surišta miške ir su sunkiomis sužalojimų žymėmis po tariamo ginkluoto užpuolimo. Policijai tiriant įvykį paaiškėjo neįprastos detalės.

1

Kai miške buvo rastas Natalie Greene – ji verkė ir šaukė, jos veidas ir kūnas buvo nusėtas dešimtimis randų, rašoma mirror.co.uk.

Moteris buvo surišta, o ant jos odos juodu žymekliu buvo išraižyti politiniai įžeidimai. Ant pilvo buvo užrašyti žodžiai „Trump whore“ („Trumpo k*kšė“), o ant nugaros – „Federal official is a racist“ („Federalinis pareigūnas yra rasistas“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Greene, buvusi JAV respublikonų partijos darbuotoja, teigė, kad ją užpuolė trys ginkluoti vyrai dėl politinių motyvų.

Policijai ji pasakojo, kad užpuolikai ją sužalojo, laikė prispaudę prie žemės ir grasino nušauti. Ji dabar turi žaizdų ant kaklo, veido, pečių ir krūtinės, o teismo posėdyje buvo parodytos jos sužalojimų nuotraukos.

Įtariamas melas dėl nusikaltimo

Vis tik vėliau paaiškėjo, kad teisės studentė dabar kaltinama suklastojusi užpuolimą. Teigiama, kad Greene tariamai sumokėjo 500 JAV dolerių (434 eurus) kitai moteriai už kūno suluošinimą ir vėliau melavo policijai apie surežisuotą incidentą.

Policija nustatė, kad Greene ir jos bendrininkės pasakojimai nesutampa. Buvusi federalinė darbuotoja kaltinama melagingai pranešusi apie smurtinį nusikaltimą ir teikusi melagingus parodymus policijai.

Prokurorai teigia, kad tariamo užpuolimo naktį Greene sumokėjo bendrininkei ir tada paskambino 911, pranešdama apie smurtinį incidentą Eg Harbouro miestelyje, Naujajame Džersyje.

Teismo dokumentuose nurodoma, kad dvi dienos prieš tariamą užpuolimą Greene nuvyko į Pensilvaniją ir sumokėjo „Instagram“ rastai kūno modifikavimo menininkei už sužalojimų padarymą. Policija taip pat rado kvitą, patvirtinantį šį sandorį.

Po incidento moteris buvo nuvežta į ligoninę, kur ji ir bendrininkė pateikė prieštaringus pasakojimus apie tariamus užpuolikus.

Greene anksčiau dirbo Niudžersio respublikonų atstovo Jeffersono Van Drew biure. Jo atstovas sakė: „Esame giliai nuliūdę dėl šios žinios. Nors Natalie nebėra susijusi su kongresmeno biuru, mūsų mintys ir maldos yra su ja. Tikimės, kad ji gauna reikiamą pagalbą.“

Trečiadienį Greene buvo paleista už 200 000 dolerių (173 624 eurų) užstatą. Jei bus pripažinta kalta, jai gresia iki 10 metų kalėjimo ir 500 000 dolerių (434 060 eurų) bauda.

Moteris gimtojo miesto gyventojai buvo sukrėsti.

„Čia juk 25 metų mergina, graži ir jos politinės pažiūros neturėtų būti tokios ekstremalios“, – sakė 49 metų Fiona Tierney „The New York Post“.

„Dabar ji turės praleisti likusį gyvenimą su randais, primenančiais šį incidentą. Kokia ateitis jos laukia?“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

