Moters gyvenimas tapo košmaru po to, kai surišta plaukų kasa buvo įtraukta į besisukantį grąžtą: „Aš niekada nebesusigrąžinsiu plaukų“

Vėliau įmonė buvo nubausta 62000 tūkst. svarų sterlingų bauda, nes tyrimas parodė, kad grąžtas privalėjo turėti apsaugą – ją pati įmonė buvo nustačiusi rizikos vertinime, tačiau to nepaisė, rašo mirror.co.uk.
Anna jau patyrė 14 operacijų, tačiau daugelio sužalojimų padarinių niekada nepavyks atkurti. Ji pasakoja apie nuolatinius randų skausmus, klausos praradimą, galvos svaigimą bei stiprų nervų skausmą.
„Aš niekada nebesusigrąžinsiu plaukų, negaliu turėti transplantacijos – ten nebėra audinio. Galiu tik dėvėti perukus. Bauda man pasirodė kaip pažeminimas. Darbdavys galėjo tęsti gyvenimą įprastai, o manasis niekada nebebus toks pat,“ – sakė ji.
Gavo įspūdingą kompensaciją
Kadangi oficiali bauda Annai pasirodė per menka, ji pradėjo civilinę bylą ir padedama teisininkų iš Osbornes Law, pasiekė septynženklę kompensaciją. Tačiau kelias iki jos buvo sudėtingas – draudimo bendrovės ilgą laiką kvestionavo Annos sužalojimus, ją sekė, stebėjo ir vertė nuolat įrodinėti, kad ji tikrai nukentėjo.
„Tai nebuvo normalus gyvenimas – mane sekė net tada, kai tiesiog vežiau sūnų pasmigdyti mašinoje. Sekimas baigėsi gaudynėmis gatvėmis ir panikos priepuoliu,“ – prisimena Anna.
Nepaisant visų sunkumų, Anna džiaugiasi turinti artimųjų, gydytojų bei vyro palaikymą. 2022 m. ji susituokė su ilgamečiu partneriu Rad ir kartu augina du vaikus – Robertą (2 m.) ir mažylę Elizą (3 mėn.).
Anna viliasi, kad jos istorija paskatins kitus nukentėjusius žmones kovoti už savo teises ir primins darbdaviams, kaip svarbu rūpintis darbuotojų sauga.
„Joks pinigų kiekis neatlygins to, kas man nutiko, bet noriu parodyti, kad net po sunkiausių traumų gyvenimas gali būti gražus. Randai – tai drąsos, kovos ir stiprybės ženklas.“
Osbornes Law advokatas Benas Posfordas pabrėžė, jog ši byla yra akivaizdus įrodymas, kad nelaimės galėjo būti išvengta:
„Įmonė žinojo apie riziką, bet pasirinko ją ignoruoti – tai neatleistina. Šis atvejis turi tapti įspėjimu kitiems darbdaviams, kad darbuotojų saugumas privalo būti užtikrintas.“
