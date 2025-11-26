Klaipėdos policija sulaikė du jaunuolius, pas kuriuos rasta narkotinių medžiagų

Kaip pranešė Klaipėdos AVPK, ikiteisminis tyrimas pradėtas šių metų vasarą, gavus duomenų apie anksčiau neteisto, individualią veiklą vykdančio 22 metų amžiaus klaipėdiečio galimai vykdytą kvaišalų platinimą.
Liepą Klaipėdoje, Sulupės gatvėje, pareigūnai sulaikė anksčiau neteistą, 22 metų klaipėdietę. Pas ją rasta apie 2 gramus kanapių.
Spalį uostamiesčio teisėsaugininkai Klaipėdoje, Minijos gatvėje, sulaikė kanapes 22 metų merginai, įtariama, pardavusį minėtą 22 metų amžiaus vaikiną. Atlikę kratą vaikino gyvenamojoje vietoje bei garaže, pareigūnai rado įtariama narkotinių (psichotropinių) medžiagų, du smulkintuvus, keturias elektronines svarstykles bei vakuumavimo aparatą.
„Tęsdami tyrimo veiksmus, pajūrio pareigūnai Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje, sulaikė anksčiau neteistą 21 m. vaikiną, gyvenantį Klaipėdoje. Pas šį vaikiną bei jo gyvenamojoje vietoje pareigūnai rado daugiau kaip 100 gramų kanapių, elektroninių cigarečių bei jų kapsulių“, – nurodė policija.
21 metų vaikinui bei 22 metų merginai pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
22 metų vaikinui pareikšti įtarimai dėl narkotinės medžiagos platinimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis (psichotropinėmis) medžiagomis be tikslo jas platinti.
Įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vėliau šiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įtaigoje. 22 metų įtariamajai paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti numatyti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
