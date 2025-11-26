 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos policija sulaikė du jaunuolius, pas kuriuos rasta narkotinių medžiagų

2025-11-26 09:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 09:41

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pareigūnai uostamiestyje sulaikė asmenis, pas kuriuos rasta narkotinių (psichotropinių) medžiagų.

Uostamiesčio policija sulaikė asmenis, pas kuriuos rasta narkotinių medžiagų

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pareigūnai uostamiestyje sulaikė asmenis, pas kuriuos rasta narkotinių (psichotropinių) medžiagų.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Klaipėdos AVPK, ikiteisminis tyrimas pradėtas šių metų vasarą, gavus duomenų apie anksčiau neteisto, individualią veiklą vykdančio 22 metų amžiaus klaipėdiečio galimai vykdytą kvaišalų platinimą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liepą Klaipėdoje, Sulupės gatvėje, pareigūnai sulaikė anksčiau neteistą, 22 metų klaipėdietę. Pas ją rasta apie 2 gramus kanapių. 

REKLAMA
REKLAMA

Spalį uostamiesčio teisėsaugininkai Klaipėdoje, Minijos gatvėje, sulaikė kanapes 22 metų merginai, įtariama, pardavusį minėtą 22 metų amžiaus vaikiną. Atlikę kratą vaikino gyvenamojoje vietoje bei garaže, pareigūnai rado įtariama narkotinių (psichotropinių) medžiagų, du smulkintuvus, keturias elektronines svarstykles bei vakuumavimo aparatą. 

REKLAMA

„Tęsdami tyrimo veiksmus, pajūrio pareigūnai Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje, sulaikė anksčiau neteistą 21 m. vaikiną, gyvenantį Klaipėdoje. Pas šį vaikiną bei jo gyvenamojoje vietoje pareigūnai rado daugiau kaip 100 gramų kanapių, elektroninių cigarečių bei jų kapsulių“, – nurodė policija.

21 metų vaikinui bei 22 metų merginai pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. 

REKLAMA
REKLAMA

22 metų vaikinui pareikšti įtarimai dėl narkotinės medžiagos platinimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis (psichotropinėmis) medžiagomis be tikslo jas platinti.

Įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vėliau šiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įtaigoje. 22 metų įtariamajai paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti numatyti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. 

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų