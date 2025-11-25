 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išnagrinėjo draugo nužudymu Lietuvoje įtariamą karatė čempiono veidą: štai ką pasako jo bruožai

2025-11-25 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 19:00

Vakar, lapkričio 24 dieną, išplito Šiaulių policijos prašymas padėti surasti draugo žmogžudyste įtariamą 2000 metų gimimo Luką Simonenko, o štai jau šiandien paaiškėjo, kad jis – puikiai žinomas Europos jaunių kiokušin karatė čempionas.

1

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad sekmadienį, lapkričio 23 d., apie 13.20 val. Šiauliuose, Varpo g. daugiabučio namo kieme, konflikto metu, Lukas Simonenko, gim. 2000 m. peiliu mirtinai sužalojo vyrą, gim. 2003 m. Įtariamasis pasislėpė, yra ieškomas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiaulių apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo (LR BK 129 str. 1 d.).

Naujienų portalui tv3.lt apie žmogžudyste įtariamą sportininką sutiko prabilti veidoskaitininkas, knygų autorius ir Armandas Kažerskas, kuris atskleidė, ar kiokušin karatė čempiono veide buvo galima aptikti nusikaltėlio bruožų.

Ties gyvenimo ketvirčiu – lūžis

Vos pažvelgęs į įtariamojo L. Simonenko veidą, A. Kažerskas pasakė, kad tai – profesionalaus sportininko tipui priskiriamas žmogus.

Pasak jo, koviniame sporte galima aptikti daugybę tokių žmonių, kurių veido bruožai yra pakankamai panašūs.

„Iš to tipažo jis beveik niekuo neišsiskiria“, – apie įtariamąjį pasakojo veidoskaitininkas.

Vis tik pašnekovas pastebėjo, kad L. Simonenko veide labai aiškiai atsispindi didžiulis gyvenimo lūžis pasiekus 24-25 gyvenimo metus.

Anot pašnekovo, dažniausiai žmonės, turintys įdubimą kaktoje, ties šiais gyvenimo metais keičia savo darbą, gyvenamąją vietą.

„Tradiciškai tokio sukirpimo vyrukai, turintys įdubimą kaktoje, pradeda savo verslą, vyksta į kitą šalį uždirbti pinigų.

Jeigu jis dabar nebūtų įtariamasis dėl žmogžudystės, sakyčiau, kad įtariamasis keis savo gyvenimo kelią“, – teigė pašnekovas.

Veide atsispindi impulsyvumas

Kaip aiškino A. Kažerskas, dar iš L. Simonenko veido galima pamatyti, kad jis – labai energingas ir impulsyvus žmogus.

Dėl to, pasak specialisto, ankstyvame amžiuje pasirinkti kovinio sporto kelią – puikus sprendimas.

„Galiu pasakyti, kad tai labai emociškai impulsyvus žmogus, pakankamai judrus, o tokiems žmonėms yra gerai eiti į sportą, kur jie gali visą savo susikaupusią energiją išleisti ir panaudoti ją civilizuotai.

Kartais, kai jėga nėra nukreipiama, ji gali būti panaudota neadekvačiai“, – sakė specialistas.

Įdomu ir tai, kad, anot A. Kažersko, iš L. Simonenko veido bruožų galima matyti, kad šiam žmogui svarbi kitų nuomonė apie jį.

Anot specialisto, įtariamajam galėjo rūpėti, ką jo aplinka galvoja apie jo socialinį statusą visuomenėje.

Veido bruožai ir polinkis į nusikalstamumą

Pasiteiravus specialisto, ar jis L. Simonenko veide mato bruožų, kurie galėtų liudyti apie polinkį į nusikalstamumą, A. Kažerskas aiškino, kad ne.

„Šiuo atveju, aš negalėčiau pasakyti, kad tai – užkietėjęs žmogžudys. Manau, kad iš jo pusės tai galėjo būti impulsyvus sureagavimas į situaciją, galbūt konfliktas dėl merginų, galbūt koks šmeižtas, sulaukęs štai tokios reakcijos.

Kartais treniruotiems žmonėms yra sunku nekreipti dėmesio į tuos, kurie juos erzina. Aš nemanau, kad jis galėjo planuoti šaltakraujišką žmogžudystę.

Mes galime spėlioti, tačiau noriu pabrėžti, kad apie tai, kas nutiko ir ar įtariamasis galėjo būti kaltas, galiausiai nuspręs teismas“, – sakė jis.

Policija prašo pagalbos

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad policija prašo visuomenės pagalbos.

Žinančius, kur gali slėptis šis vyras, ar jį pastebėjusius, prašome kuo skubiau pranešti vyresniajai tyrėjai Karolinai Kasputytei, tel. nr. +370 700 61825, el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

Nužudymu įtariamas L. Simonenko 2018 metais tapo Europos jaunių kiokušin karatė čempionu – tais pačiais metais jis apdovanotas kaip geriausias Šiaulių miesto sportininkas, kartu su kitais sportininkais pagerbtas Šiaulių miesto savivaldybėje.

Taip pat tai, ką apie buvusį auklėtinį kalba jo treneriai, galite skaityti paspaudę šią nuorodą.

