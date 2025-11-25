 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po grasinimų susprogdinti mokyklas ir stotis Vokietijoje – policijos kratos

2025-11-25 14:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 14:58

Tiriant šimtus elektroninių laiškų, kuriuose grasinama susprogdinti mokyklas, geležinkelio stotis ir kitas viešąsias vietas, Vokietijos policija keliose žemėse atliko kratas, antradienį pranešė Federalinė kriminalinės policijos tarnyba.

Vokietijos policija (asociatyvi nuotr.) (nuotr. SCANPIX)

0

Policija ir prokuratūra pranešė, kad Šiaurės Reino-Vestfalijos, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Heseno federacinėse žemėse atliktų kratų taikiniai buvo keturi asmenys, du iš jų – nepilnamečiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši grupuotė kaltinama tuo, kad yra „atsakinga už šimtus grasinamųjų elektroninių laiškų su melagingais pranešimais apie bombų grėsmę mokykloms, pagrindinėms geležinkelio stotims, prekybos centrams ir kitoms miesto bei viešosioms įstaigoms visoje šalyje“.

Šimtuose atvejų gavus tokius grasinančius elektroninius laiškus buvo pradėtos policijos saugumo operacijos.

Prokurorų teigimu, šiais elektroniniais laiškais buvo siekiama „sutrikdyti viešąją tvarką grasinant padaryti nusikaltimus... siekiant išprovokuoti kuo daugiau policijos operacijų ir sukelti kuo didesnę gyventojų sumaištį“.

