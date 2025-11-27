Ruošiasi didinti degalų mokesčius, štai, kiek augtų kainos: „Su Lenkija lenktyniauti yra nerealu“

Valstiečių atstovai prašo nekelti mokesčių bent ūkininkų dyzelinui, o degalinių atstovai beda pirštu į Lenkiją ir ragina degalų kainas Lietuvoje nuleisti iki kaimynų lygio – kad dyzelinas atpigtų bent 8 centais.
Raginimai sekti Lenkijos kainas
Lietuvoje dyzelinas šiuo metu kainuoja tiek pat, kiek Latvijoje, tačiau yra apie 8 centais brangesnis nei Estijoje ir Lenkijoje. Vairuotojai neslepia pasipiktinimo, kad valdantieji visus metus taip ir nesumažino jam mokesčių, o kitais metais ruošiasi juos dar labiau padidinti.
„Liūdna, pakankamai daug išleidžiame kurui. Kuras būtinas – važiuoti į darbą, grįžti. Tai pirmo būtinumo dalykas“, – kalba gyventoja.
Vyriausybė siūlo nuo sausio vėl kilstelėti degalų akcizo mokesčius. Dėl to litras dyzelino ir dujų pabrangtų apie 4 ct, o litras benzino – 6 ct. Tačiau šis vyriausybės planas Seime stringa, mat jam nepritaria koalicijos partneriai iš „Nemuno aušros“ ir valstiečių frakcijos. R. Žemaitaitis siūlo atidėti degalų mokesčių didinimą bent pusmečiui.
„Kol kas, ką suskaičiavau, ekonomine prasme išeiname ant nulio ar net į naudą. Jei yra galimybė sumažinti Lietuvos vartotojų važiavimą į Lenkiją ir kuro pirkimą ten, reikia apie tai pagalvoti. Protingiausias siūlymas būtų įšaldyti akcizą“, – sako „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis.
Valstiečiai siūlo nebedidinti mokesčių bent žemdirbiams skirto dažyto dyzelino, mazuto, taip pat ir šildymui bei grūdų džiovinimui naudojamų naftos dujų.
Tokius koalicijos partnerių siūlymus kategoriškai atmeta Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovas, socialdemokratas Algirdas Sysas, mat tai, anot jo, valstybės biudžete atvertų apie 100 mln. eurų skylę.
„Negalima didinti išlaidų keliams ir mažinti šaltinius, kuriais jie maitinami“, – tikina A. Sysas.
Dėl tokių valdančiųjų nesutarimų vyriausybės siūlomas akcizų didinimo planas Seime įstrigo ir, anot komiteto vadovo, gali likti galioti praėjusio dešiniųjų Seimo daugumos patvirtintas degalų mokesčių kėlimo planas, pagal kurį dyzelinas kitąmet brangtų dar labiau.
Gresia baudos
Stebėdami tokias valdančiųjų rietenas, opoziciniai konservatoriai perspėja, kad mokesčių didinimo planą yra suderinę su Europos Komisija, o už jo nevykdymą gali tekti mokėti baudas.
„Reikia atsiminti, dėl ko sprendimai buvo padaryti – didinti krašto apsaugos finansavimą. Priėmus mokestinius pakeitimus buvo sutelktas Valstybės gynybos fondas“, – kalba konservatorė Gintarė Skaistė.
Degalinių verslininkų atstovai valdančiųjų svarstomus degalų mokesčių pakeitimus vadina kosmetiniais ir primena, kad norint susigrąžinti į Lietuvą vilkikų vairuotojus, kurie šiemet dyzeliną masiškai perka Lenkijoje, reikia degalų kainas sumažinti iki Lenkijos lygio – dyzelino litrą atpiginti apie 10 ct.
„Netvarka, kelia susirūpinimą, laiko liko nedaug. Visus metus kalbėjome, kokie yra pardavimų kritimai. Valstybė planavo papildyti biudžetą 200 mln. eurų – akivaizdu, kad tiek nesurinks, pardavimai krito daugiau nei 15 proc.“, – sako Inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos vadovė Kristina Čeredničenkaitė.
„Su Lenkija lenktyniauti yra nerealu. Jie turi zlotą – nepriklausomą valiutą, kurios kursą gali reguliuoti“, – tikina finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Jei Seimas visgi ryšis mažinti Finansų ministerijos pasiūlytus degalų akcizų dydžius ir dėl to sumažės įplaukos į valstybės biudžetą, anot ministro K. Vaitiekūno, turės būti pasiūlyta, kaip subalansuoti biudžetą, t. y. proporcingai sumažinti išlaidas kitose srityse.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.
Ką mes Lietuvoje ginsime, jei greitai be kelnių liksime !? Milijardai, išleisti tankams nepadins mūsų saugumo, bet tikrai sukels skurdą.