  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Perspėja ruoštis naujiems Lukašenkos išpuoliams: „Grėsmių yra“

2025-11-28 20:40 / šaltinis: TV3 / aut.
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-28 20:40

Anksčiau laiko atidariusi sieną su Baltarusija, Vyriausybė liko apgauta, tačiau premjerė toliau tiki, kad Aleksandro Lukašenkos širdis suminkštės ir jis geranoriškai paleis įkalintus lietuviškus vilkikus. Toks požiūris stebina opoziciją – sako, kad naivu tikėtis, jog su A. Lukašenka pavyks normaliai sutarti.

Juolab kad bandymų normalizuoti šalių santykius kadaise jau buvo. Vis dėlto Valstybės saugumo departamentas perspėja ruoštis naujiems hibridiniams išpuoliams ir nebūti naiviems.

Baltarusijos diktatorius pozuoja trispalvių apsuptyje – tik ne lietuviškų, kurių, tikėtina, jis labai norėtų. Iškilmingai A. Lukašenka priimtas ne Vilniuje, o Mianmaro sostinėje Neipide. Ne tik Lietuvoje, bet ir Vakaruose nepageidaujamas A. Lukašenka mėgaujasi kelionėmis ir dėmesiu Azijoje, nors jau kuris laikas reikalauja dėmesio iš Lietuvos.

Priekaištai premjerei

A. Lukašenka reikalauja, kad sprendžiant tarpvalstybinę krizę derybos persikeltų į aukštesnį politinį lygį. Anot Valstybės saugumo departamento, tai tik parodo, kad baltarusai nebando išspręsti esamos krizės.

„Jeigu tikrai būtų bandoma išspręsti, tai jau būtų išspręsta“, – sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis.

Mūsų Vyriausybė laikosi pozicijos, kad politinių derybų nebus, nes tai legitimizuotų Lietuvos neteisėtu laikomą A. Lukašenkos režimą. To reikalauja ne tik A. Lukašenka, bet ir Remigijus Žemaitaitis, o taip pat ir mūsų vežėjai, kurių vilkikus A. Lukašenka įkalino.

„Turi prasidėti kontaktas tarp ministrų, viceministrų, Baltarusijos ir Lietuvos“, – tikina bendrovės „Kelruva“ vadovas Vitalijus Gigevičius.

Premjerė vakar pakartojo, kad to nebus. Tačiau sprendimo dėl sankcijų taip pat nebuvo.

„Dabar toks jausmas, kad neaišku, ko laukiame. Laukiame kažkokio pasikeitimo, pokyčių iš Baltarusijos, geros valios iš Baltarusijos. Taigi nebus – bus nuolatinės patyčios“, – sako Laurynas Kasčiūnas.

A. Lukašenka jau spėjo pasityčioti iš Lietuvos. Kai Lietuva dėl leidžiamų balionų uždarė sieną mėnesiui, A. Lukašenka įkalino vilkikus ir kartojo, kad jie pajudės tada, kai Lietuva atidarys sieną. Lietuva tuo patikėjo – sieną atidarė keliomis savaitėmis anksčiau.

„Mes atidarėme sieną tikėdamiesi geranoriškumo iš Baltarusijos pusės. To geranoriškumo kol kas nematome“, – sako Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

„Tas pozicijos nenuoseklumas, man atrodo, yra akivaizdus, o tas atsitraukimas atidarant sieną buvo klaida – tą turi pripažinti šiandien“, – kalba buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Kai atrodė, kad kartą apgauta Vyriausybė jau elgsis griežtai, vakar premjerė pareiškė, kad situacijos neeskaluos – lauks, kol A. Lukašenkai „suminkštės širdis“ ir jis geranoriškai išleis įstrigusius vilkikus.

„Mes sakome, kad pasitikime A. Lukašenka, jo geranoriškumu, bendradarbiavimu. Man toks naivumas nesuprantamas. Visą laiką sakiau, kad sėstis prie derybų stalo ir kalbėtis su tokiu kriminaliniu nusikaltėliu – aš nežinau, apie ką galima diskutuoti ir kaip galima pasitikėti“, – tikina A. Bilotaitė.

Su Lukašenka jau bandyta bendrauti

Kadaise Lietuva jau bandė draugauti su A. Lukašenka. 2009-aisiais į Minską oficialaus vizito keliavo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji tikėjo, kad su Baltarusijos diktatoriumi galima turėti normalius santykius. Tais pačiais metais A. Lukašenka buvo atvykęs ir į Vilnių. O po konferencijos „Litexpo“ parodų rūmuose A. Lukašenka sulaukė ir plojimų iš susirinkusios minios.

Tačiau viskas baigėsi taip, kaip ir kiekvienas Vakarų bandymas suartėti su Baltarusija: iš pradžių – gražios kalbos, o vėliau A. Lukašenka vėl parodo, kad yra autoritaras ir Vladimiro Putino sąjungininkas. Todėl dabar opozicija stebisi Ingos Ruginienės naivumu.

„Akivaizdu, tai demonstruoja ir Vyriausybės neįgalumą – tą reikia labai aiškiai pasakyti. Nors visą laiką girdėjome, kad bus kuriama valstybė, kuri veikia, o dabar turime valstybę, kuri neveikia“, – sako L. Kasčiūnas.

VSD vadovas sako, kad naiviems nereikia būti. Priešingai – turime ruoštis naujiems hibridiniams išpuoliams.

„Žinoma, kad grėsmių yra ir jų bus. Mus testuoja tiek vienos jėgos, tiek kitos, skirtingais lygmenimis, skirtinga apimtimi. Turime būti pasirengę visokio pobūdžio grėsmėms, tarp jų ir vadinamosioms sabotažo atakoms“, – tikina R. Bridikis.

Vakar mįslingai nuskambėjo ir premjerės žinia, kad ji pavedė kariuomenei ir Krašto apsaugos ministerijai per savaitę parengti strateginį planą, kaip galime atremti įvairias grėsmes. Kokias – nedetalizavo.

„Valstybė jau yra tame etape, kai bet kokio pobūdžio grėsmėms turime būti universaliai pasiruošę“, – sako R. Bridikis.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.

