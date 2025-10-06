Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Kauno rudens“ ralyje – namų sienos ir jausmingos istorijos: pagrindinis prizas liko Kaune

2025-10-06 11:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 11:39

Praėjusį savaitgalį finišavo tradicinis, 52-ąjį kartą surengtas „Kauno rudens“ ralis. Po atkaklios kovos garbingiausias varžybų trofėjus – Kastyčio ir Arvydo Girdauskų atminimo taurė – atiteko kauniečių Modesto Jako ir Tomo Liutkaus ekipažui. Tačiau šis renginys, kaip įprasta, buvo kupinas ir kitų, ne mažiau svarbių istorijų – nuo 88-erių šturmanės pasirodymo iki simbolinės Ukrainos sportininkų pergalės.

Varžybos „Kauno ruduo“ (nuotr. Organizatorių)
32

M. Jako ir T. Liutkaus ekipažas su „Toyota Celica“ tapo nugalėtojais veteranų įskaitoje ir iškovojo pagrindinį prizą. Tačiau įdomu tai, kad bendroje įskaitoje už juos greitesni buvo du kiti ekipažai. 

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Varžybos „Kauno ruduo“
(32 nuotr.)
(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Varžybos „Kauno ruduo“

Vis dėlto, pagal ralio nuostatus, pretenduoti į Girdauskų atminimo taurę gali tik sportininkai, turintys sporto meistrų vardus ir priklausantys veteranų įskaitai – taip renginys išsaugo savo istorinę dvasią.

Daugiausiai aplodismentų ir pagarbos sulaukė vyriausias ralio ekipažas – 62-ejų Arūnas Vaičiūnas ir jo 88-erių mama bei šturmanė Ona Danguolė Vaičiūnienė. Sėkmingai įveikusi visą trasą ir finišavusi trečia savo klasėje, ji guviai atsakė į klausimus apie savijautą: „Jei tik nepavažiuoju automobiliu, man viskas skauda. Aš turiu važiuoti!“

Ralio ateitį simbolizavo jauniausia dalyvė, 10-metė Novilė Paulauskaitė, kuri kartu su seneliu ne tik startavo, bet ir nugalėjo savo automobilių klasėje.

Renginys, skirtas pagerbti ralio legendas, pritraukė dalyvių iš viso pasaulio. Ypač šiltai sutikta delegacija iš Ukrainos. „Vienas patraukliausių „Kauno rudens“ ralio bruožų – gebėjimas pagerbti buvusias sporto legendas“, – sakė ukrainiečių komandos vadovas, džiaugdamasis iškovota viena iš vardinių taurių. Galiausiai, tarptautinėje įskaitoje simbolinė pergalė ir buvo skirta svečiams iš Ukrainos.

Kitose įskaitose taip pat netrūko įspūdingų pasirodymų. Moterų įskaitoje dominavo Augustės Rupšytės ir Rūtos Saladžienės duetas. O žmonių su negalia įskaitoje triumfavęs šeimyninis Dariaus ir Erikos Kliaudaičių ekipažas su „Toyota Yaris“ pademonstravo absoliučiai geriausią laiką ilgojoje ralio trasoje, aplenkdami visus varžovus.

