„Kauno rudens“ ralyje – namų sienos ir jausmingos istorijos: pagrindinis prizas liko Kaune

M. Jako ir T. Liutkaus ekipažas su „Toyota Celica“ tapo nugalėtojais veteranų įskaitoje ir iškovojo pagrindinį prizą. Tačiau įdomu tai, kad bendroje įskaitoje už juos greitesni buvo du kiti ekipažai.
Vis dėlto, pagal ralio nuostatus, pretenduoti į Girdauskų atminimo taurę gali tik sportininkai, turintys sporto meistrų vardus ir priklausantys veteranų įskaitai – taip renginys išsaugo savo istorinę dvasią.
Daugiausiai aplodismentų ir pagarbos sulaukė vyriausias ralio ekipažas – 62-ejų Arūnas Vaičiūnas ir jo 88-erių mama bei šturmanė Ona Danguolė Vaičiūnienė. Sėkmingai įveikusi visą trasą ir finišavusi trečia savo klasėje, ji guviai atsakė į klausimus apie savijautą: „Jei tik nepavažiuoju automobiliu, man viskas skauda. Aš turiu važiuoti!“
Ralio ateitį simbolizavo jauniausia dalyvė, 10-metė Novilė Paulauskaitė, kuri kartu su seneliu ne tik startavo, bet ir nugalėjo savo automobilių klasėje.
Renginys, skirtas pagerbti ralio legendas, pritraukė dalyvių iš viso pasaulio. Ypač šiltai sutikta delegacija iš Ukrainos. „Vienas patraukliausių „Kauno rudens“ ralio bruožų – gebėjimas pagerbti buvusias sporto legendas“, – sakė ukrainiečių komandos vadovas, džiaugdamasis iškovota viena iš vardinių taurių. Galiausiai, tarptautinėje įskaitoje simbolinė pergalė ir buvo skirta svečiams iš Ukrainos.
Kitose įskaitose taip pat netrūko įspūdingų pasirodymų. Moterų įskaitoje dominavo Augustės Rupšytės ir Rūtos Saladžienės duetas. O žmonių su negalia įskaitoje triumfavęs šeimyninis Dariaus ir Erikos Kliaudaičių ekipažas su „Toyota Yaris“ pademonstravo absoliučiai geriausią laiką ilgojoje ralio trasoje, aplenkdami visus varžovus.
