Mirtinai pavojingos moterų vilionės Šiauliuose: štai kaip banditai vyrų laukdavo miesto parke

Bet kriminalistų pastangos užčiuopti siūlo galą davė savo vaisių. Netrukus buvo sulaikytos įtarimų sukėlusios moterys, kurios, kaip paaiškėjo vėliau, viliodavo atsitiktinius vyrus į pasalą.
Vėliau nuošalioje vietoje žmones užpuldavo keli banditai, apsimetę pavydžiais moterų gerbėjais. Jie aukas ne tik primušdavo, bet ir apiplėšdavo. Nusikaltėliai veikė vis drąsiau, kol vienas apiplėšimas baigėsi žmogžudyste. Žmogžudyste už butelį vyno ir ploną darbininko piniginę, rašoma 1997-ųjų laikraštyje „Akistata“.
Užpuolimai šalia miesto centro
Lavonas buvo aptiktas 1997-ųjų rugpjūčio 22-ąją. Kūną pastebėjo pro medžiais apaugusią dykvietę, netoli Šiaulių autobuso stoties, ėjęs vyras. Jis iškart iškvietė policijos pareigūnus.
Medicinos ekspertai iškart atmetė versiją, kad vyrui galėjo sušlubuoti sveikata. Ant kūno buvo matyti smurto žymių. Prie vyro nerasta jokių daiktų – nei dokumentų, nei pinigų. Tik šalia numesti raktai ir numauti batai.
Nors atrodė, kad šis nusikaltimas liks neatskleistas, tačiau kriminalistai ėmėsi darbo ir pamažu pradėjo aiškėti tyrimui itin svarbios detalės.
Plėšikai surengdavo spektaklį
Netrukus po nusikaltimo į policijos komisariatą prisistatė vienas vyras. Jis pareigūnams pasakojo, kad pažinojo auką, nes kartu su juo dirbo. Ir tą lemtingą rugpjūčio 21-sios vakarą jie su bendradarbiu nusprendė išgerti alaus. Užsuko į šalia autobusų stoties veikiantį barą. Ten prie jų priėjo dvi moterys.
Pažintis buvusi maloni, o moterys pasiūliusios pratęsti pažintį netoliese esančiame parke. Abu vyrai sutiko. Nupirko vyno ir patraukė kartu su naujomis simpatijomis. Vėliau viskas klojosi, kaip paaiškėjo, pagal ne kartą išbandytą scenarijų.
Parke moterys pradėdavo meilintis savo „išrinktiesiems“. Ir lyg netyčia juos užklupdavo kažkurios iš jų gerbėjais apsimetę plėšikai. Nusikaltimai būtų išaiškėję ir anksčiau, bet tokiomis aplinkybėmis sumušti ir apiplėšti vyrai nenorėdavo niekam apie tai pasakoti.
Tą rugpjūčio naktį plėšikai neapskaičiavo jėgų. Abu vyrai buvo sumušti. Tiesa, tas, kuris išliko gyvas ir vėliau viską papasakojo policijai, užpultas krito ant žemės, todėl smūgių sulaukė gerokai mažiau.
Tuo tarpu kitas bandė priešintis. Jam teko net kelių banditų smūgių kruša. Sumušti vyrai buvo apiplėšti. Vienas jų galiausiai atgavo sąmonę ir palikęs draugą (ši aplinkybė nėra patikslinta – aut. past.) nusvirduliavo namo. Kitą, kaip jau minėta, tik kitą dieną pastebėjo praeivis.
Moterų paieška
Tyrimą atliekantys pareigūnai pradėjo ieškoti moterų, kurios galėjo vilioti vyrus į mirtinai pavojingus spąstus. Viena pirmųjų sąraše atsidūrė Jovita (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi).
Moteris neseniai buvo išėjusi iš įkalinimo įstaigos. Per pirminę apklausą ji negalėjo prisiminti, ką veikė nužudymo naktį.
Bet nusikaltimo bendrininkes atpažino vyras, kuriam pavyko išgyventi. Priremtos prie sienos nusikaltimo bendrininkės išdavė ir smurtavusius vyrus. Už grotų be šių dviejų moterų atsidūrė dar keturi vyrai. Policijos duomenimis, iš viso buvo įvykdyta mažiausiai 12 tokių nusikaltimų.
