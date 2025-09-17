Protu nesuvokiamas žiaurumas: mergaitę 6-erius metus prievartavo senelis, tėvas ir 2 broliai

Prisiekusiesiems Luiso teisme buvo teigiama, kad mergaitę, kurios vardas dėl teisinių priežasčių negali būti atskleistas, prievartavo jos senelis, tėvas ir du broliai, rašo express.co.uk.
Mažametė papasakojo mamai apie prievartą, tačiau, užuot sulaukusi paramos, užuojautos ir apsaugos, buvo užčiaupiama, mušama ir užrakinama spintoje, išgirdo teismas.
Mergaitė namuose išgyveno pragarą – patyrė prievartą ir kankinimus
Teigiama, kad mušimai prasidėjo nuo tada, kai jai buvo treji, kiti nusikaltimai – kai buvo šešeri ir tęsėsi, kol mergaitei suėjo 12-ka.
Advokatė Jennifer Knight teismui sakė, kad mergaitė pirmą kartą prabilo apie tai, ką patiria, pasisakiusi mokytojai, kad per daug bijo grįžti namo. Vaikas nuo sausio yra globos namuose, kai tik pasisakė apie patirtą smurtą ir išnaudojimą, o jos šeima buvo suimta.
Šeši šeimos nariai teisme kartu sėdėjo kaltinamųjų suole – jiems perskaitytas 41 kaltinimas dėl vaiko tvirkinimo, seksualinės prievartos, fizinio žalojimo, neteisėto laisvės suvaržymo ir trukdymo vykdyti teisingumą. Jie kaltinimus neigia.
Niūriame trijų valandų trukmės vaizdo įraše mergaitė detaliai pasakojo apie prieš ją įvykdytus siaubingus nusikaltimus.
Teisme teigta, kad jos tėvas mušė ją rimbu, degino odą užgesindamas į ją cigaretes, spjaudė į veidą ir tampė už plaukų. Ji pasakė, kad tėvas ją kelis kartus prievartavo, o vyriausias brolis, kuris vyresnis už ją dešimčia metų, pradėjo ją tvirkinti, kai jai buvo šešeri ar septyneri.
Ji pridūrė, kad brolis ją prievartavo nuo devynerių, o jei ji atsisakydavo, fiziškai nuskriausdavo. Kad priverstų ją paklusti, jis papirkinėdavo ją „Lego“ konstruktoriais.
Advokatė J. Knight prisiekusiesiems sakė: „Kai ji priešindavosi ir sakydavo, kad tai neteisinga ir jis neturėtų to daryti, jis grasindavo, kad papasakos motinai, ką ji daro su jų tėvu.“
Motina dukrą mušė, nakčiai surištą uždarydavo spintoje, degindavo odą
Nuo trejų metų mergaitė sakė buvusi mušama motinos „įvairiais daiktais, įskaitant didelius metalinius šaukštus, šlepetes ir medines lazdas“.
Ji pridūrė, kad motinai jai degindavo odą žvake ir žiebtuvėliu. Ji taip pat papasakojo teismui, kad motina nakčiai ją užrakindavo spintoje, surišusi rankas ir kojas virvėmis. Ji teigė, kad burna jai būdavo užklijuojama lipnia juosta.
Advokatė J. Knight sakė, kad mergaitės mama niekada neleisdavo nudeginimams tinkamai užgyti ir berdavo ant jų druską, kad skaudėtų. Motina esą yra sakiusi vaikui, kad turėjimas tokios dukros, kaip ji, jos gyvenimą pavertė pragaru, todėl ir ji savo dukros gyvenimą pavers pragarišku.
Šeima buvo suimta sausį, bet paleista už užstatą. Jie darė spaudimą mergaitei, kad ši pasakytų atsakingiems pareigūnams melavusi ir viską išsigalvojusi.
„Ji sakė, kad jos senelis per senas kalėti iki gyvos galvos“, – teismui sakė advokatė J. Knight. Policijos apklausose įbauginta mergaitė teigė išgalvojusi fizinio smurto istorijas. Ji sakė neva melavusi apie motiną, užrakindavusią ją spintoje.
„Ji sakė, kad mama visada ją maitino, rūpinosi ja ir elgėsi teisingai. Tačiau tvirtino, kad viskas, ką ji pasakojo apie seksualinius nusikaltimus, kuriuos prieš ją atliko senelis, tėvas ir broliai, yra tiesa ir įvyko taip, kaip papasakojo“, – teisme išgirdo prisiekusieji.
Praėjus mėnesiams, ji toliau sakydavo socialiniams darbuotojams ir policijai, kad viską išsigalvojo ir ketina tą patį pasakyti teisme.
„Ji sakė, kad nori apsaugoti šeimą teisme. Ji pasakė: „Jei pasakysiu tiesą, tai pastatys mano šeimą į dar blogesnę padėtį, o aš to nenoriu“, – teigė advokatė J. Knight.
Ji pridūrė: „Tačiau prokuratūra teigia, kad ji sausį ir kovą pateikė tikrus ir išsamius pasakojimus apie savo gyvenimo sąlygas ir patirtą prievartą iš senelio, tėvų ir brolių.
Galima manyti, kad pasakyti tiesą apie savo šeimą jai pasirodė per sunku, ypač matant, kaip motina jai pastoviai priminė, kad ji sugriovė visų šeimos narių gyvenimus.“
Teismas Luiso Karūnos teisme tęsiasi ir tęsis, kol bus priimtas sprendimas ir paaiškės, kokios bausmės bus skirtos šeimos nariams.
