1,7 mln. laimėjimas loterijoje sugriovė gyvenimą: viskas baigėsi mirtimi

Aukos šeima teigia, kad jis buvo smurtautojas, tačiau to, kad teks išgyventi tokį košmarą, net neįsivaizdavo, rašo mirror.co.uk.
31-erių motina ir jos vienerių dukra buvo nušautos per vyro įvykdytą kraupią žmogžudystę–savižudybę (angl. murder-suicide), praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai moteris loterijoje laimėjo 1,7 mln. eurų.
Atvykę į T. Hill ir 42-ejų Johno Donato namus, policijos pareigūnai rado juos abu negyvus, negyva buvo ir jų mažylė Leanne.
Po laimėjimo loterijoje – kraupus nužudymas
Tiffani likimas susiklostė tragiškai – jos gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, kai 2020 m. lapkritį Kalifornijoje ji, nusipirkusi nutrinamą loterijos bilietą, laimėjo didelę sumą. Po laimėjimo ji ištekėjo už J. Donato ir pora persikėlė gyventi į Oklahomą.
Nužudytosios šeimos nariai televizijai „KXII-TV“ pasakojo, kad J. Donato smurtavo prieš Tiffani, o ši buvo prisipažinusi artimiesiems, kad nori pabėgti iš šių santykių.
Šeimos advokatė Theresa McGhee televizijai sakė, kad loterijos laimėjimas buvo nesutarimų priežastis poros santykiuose.
„Ar tai galėjo įžiebti konfliktą? Mes niekada neturėsime galimybės to sužinoti. Bet aš žinau, kad buvo momentų, kai tai tarp jų sukeldavo ginčų“, – sakė T. McGhee.
Ji pridūrė: „Svarbiausia, ko T. Hill šeima nori, – kad kitos smurto artimoje aplinkoje aukos pasimokytų iš jos tragiškos mirties. Yra pagalba, bet žmonės dažnai jos nesikreipia.
Šeima viliasi, kad kažkas išgirs šią istoriją ir pagalvos – tai galiu būti aš, tai gali būti aš ir mano vaikas.“
Visos likusios poros lėšos buvo pervestos į fondą kitiems T. Hill vaikams, kurie žudynių, įvykusių 2021 m. rugpjūtį, metu buvo namuose, bet, laimei, nenukentėjo.
