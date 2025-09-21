Moteris loterijoje laimėjo šešiaženklę sumą: pinigus skyrė kilniam tikslui

Kaip praneša vietos žiniasklaida WWBT, Edwards internetu pasirinko savo skaičius ir rugsėjo 8 d. tiraže atspėjo keturis iš penkių bei papildomą „Powerball“ numerį. Įprastai tai būtų atnešę 50 000 dolerių, tačiau moteris buvo sumokėjusi papildomą dolerį už „Power Play“ funkciją, kuri padidino laimėjimą tris kartus.
Edwards prisipažino, kad internete loterijos bilietų dažnai nepirkdavo, tad pagalbos kreipėsi net į savo telefone esančią pokalbių programėlę „ChatGPT“.
„Sakau: ChatGPT, pakalbėk su manimi... Ar turi man numerių?’“ – juokėsi ji per spaudos konferenciją, kurią surengė Virdžinijos loterija.
Apie laimėjimą sužinojo ne iš karto
Apie laimėjimą ji sužinojo tik po dviejų dienų.
„Sėdžiu susitikime, žiūriu į telefoną, o ten parašyta: Prašome atsiimti savo laimėjimą. Pamaniau: Čia turbūt apgavystė, juk aš nelaimėjau,“ – prisiminė ji. Tačiau, įsitikinusi, kad laimėjimas tikras, iškart suprato, ką su pinigais darys.
„Vos tik šis dangiškas netikėtumas nusileido ant mano pečių, žinojau, ką turiu padaryti. Žinojau, kad privalau viską atiduoti, nes gyvenimas mane taip gausiai apdovanojo. Noriu parodyti pavyzdį, kad ir kiti, kai jaučiasi palaiminti, gali palaiminti kitus,“ – kalbėjo Edwards.
Moteris paaiškino, kad pinigus padalins trims savo mėgstamiausioms organizacijoms. Pirmoji — AFTD (Association for Frontotemporal Degeneration), skirta frontotemporalinės degeneracijos tyrimams ir pagalbai. Edwards sakė, kad ši liga 2024 m. pasiglemžė jos vyro gyvybę.
Antroji — Shalom Farms, regeneracinė ūkio iniciatyva Ričmonde. „Tai nuostabi organizacija, nes ji supranta, kad galiausiai mes visi esame atsakingi už vieni kitų gerovę, už bendruomenės stiprinimą ir pagalbą tiems, kurie neturi to, ką turime mes. Jie tai daro per savo maisto teisingumo ir maisto prieinamumo programą.“
Trečioji — Navy-Marine Corps Relief Society, kuri, pasak Edwards, yra „labai brangi jos širdžiai“, nes jos tėvas buvo karo lakūnas, o ši organizacija buvo jo mėgstamiausia labdara.
„Kadangi tai buvo visiškai netikėta sėkmė, iškart žinojau, kad noriu viską atiduoti tiems, kam to labiausiai reikia,“ – pabrėžė ji spaudos konferencijos pabaigoje.
