Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Moteris loterijoje laimėjo šešiaženklę sumą: pinigus skyrė kilniam tikslui

2025-09-21 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 09:30

Midlothian miestelio (Virdžinija) gyventoja Carrie Edwards laimėjo 150000 tūkst. dolerių „Powerball“ loterijoje — tačiau visą sumą nusprendė skirti labdarai. Pasak jos, gyvenime ji jaučiasi nepaprastai palaiminta ir nori pasidalinti savo sėkme su kitais.

Moteris, laimėjusi loteriją (Nuotr. socialinių tinklų)
3

Midlothian miestelio (Virdžinija) gyventoja Carrie Edwards laimėjo 150000 tūkst. dolerių „Powerball“ loterijoje — tačiau visą sumą nusprendė skirti labdarai. Pasak jos, gyvenime ji jaučiasi nepaprastai palaiminta ir nori pasidalinti savo sėkme su kitais.

REKLAMA
3

Kaip praneša vietos žiniasklaida WWBT, Edwards internetu pasirinko savo skaičius ir rugsėjo 8 d. tiraže atspėjo keturis iš penkių bei papildomą „Powerball“ numerį. Įprastai tai būtų atnešę 50 000 dolerių, tačiau moteris buvo sumokėjusi papildomą dolerį už „Power Play“ funkciją, kuri padidino laimėjimą tris kartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris, laimėjusi loteriją
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moteris, laimėjusi loteriją

Edwards prisipažino, kad internete loterijos bilietų dažnai nepirkdavo, tad pagalbos kreipėsi net į savo telefone esančią pokalbių programėlę „ChatGPT“.

REKLAMA
REKLAMA

„Sakau: ChatGPT, pakalbėk su manimi... Ar turi man numerių?’“ – juokėsi ji per spaudos konferenciją, kurią surengė Virdžinijos loterija.

REKLAMA

Apie laimėjimą sužinojo ne iš karto

Apie laimėjimą ji sužinojo tik po dviejų dienų.

„Sėdžiu susitikime, žiūriu į telefoną, o ten parašyta: Prašome atsiimti savo laimėjimą. Pamaniau: Čia turbūt apgavystė, juk aš nelaimėjau,“ – prisiminė ji. Tačiau, įsitikinusi, kad laimėjimas tikras, iškart suprato, ką su pinigais darys.

„Vos tik šis dangiškas netikėtumas nusileido ant mano pečių, žinojau, ką turiu padaryti. Žinojau, kad privalau viską atiduoti, nes gyvenimas mane taip gausiai apdovanojo. Noriu parodyti pavyzdį, kad ir kiti, kai jaučiasi palaiminti, gali palaiminti kitus,“ – kalbėjo Edwards.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris paaiškino, kad pinigus padalins trims savo mėgstamiausioms organizacijoms. Pirmoji — AFTD (Association for Frontotemporal Degeneration), skirta frontotemporalinės degeneracijos tyrimams ir pagalbai. Edwards sakė, kad ši liga 2024 m. pasiglemžė jos vyro gyvybę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antroji — Shalom Farms, regeneracinė ūkio iniciatyva Ričmonde. „Tai nuostabi organizacija, nes ji supranta, kad galiausiai mes visi esame atsakingi už vieni kitų gerovę, už bendruomenės stiprinimą ir pagalbą tiems, kurie neturi to, ką turime mes. Jie tai daro per savo maisto teisingumo ir maisto prieinamumo programą.“

REKLAMA

Trečioji — Navy-Marine Corps Relief Society, kuri, pasak Edwards, yra „labai brangi jos širdžiai“, nes jos tėvas buvo karo lakūnas, o ši organizacija buvo jo mėgstamiausia labdara.

„Kadangi tai buvo visiškai netikėta sėkmė, iškart žinojau, kad noriu viską atiduoti tiems, kam to labiausiai reikia,“ – pabrėžė ji spaudos konferencijos pabaigoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų