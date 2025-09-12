Išbandžiusi masiškai Lietuvoje plintantį „Ozempic“ Monika tokio pragaro nelinkėtų niekam: įspėja visus

Monika Allard – gimtinėn grįžusi lietuvė, iš gyvenimo JAV parsivežusi ne tik patirtį, bet ir tobulą anglų kalbą, kuria šiandien dalinasi su savo mokiniais. Monika veda grupinius arba individualius užsiėmimus bei pamokas, kuriose moko anglų kalbos.
Moteris neslepia, jog dauguma jos mokinių, tikrai ne mokyklinukai, o suaugę žmonės, kurie mokyklą jau yra pabaigę, bet susiduria su anglų kalbos spragomis, kurios atsirado jau besimokant iki 12-os klasės. Dažniausia į Moniką kreipiasi maždaug 30-35-erių metų amžiaus žmonės:
„Turiu labai daug mokinių, o jų mokymas tęsiasi nuo rugsėjo iki pavasario, todėl visas mano dėmesys atitenka jiems. Galėčiau išskirti, jog tarp visų mano mokinių yra tik du vaikai ir vienas paauglys. Visi likę yra maždaug mano metų žmonės arba vyresni“.
Anglų kalbos mokytoja pasidalina pastebėjimais, jog kuo toliau, tuo labiau žmonės šios kalbos nori mokytis ir vyresniame amžiuje ir pasidalina, jog šioje vietoje nėra kuo stebėtis:
„Mano nuomone, mokyklose anglų kalba nėra tokia gera, todėl po mokyklos žmonės turi spragų, kurias tenka taisyti privačiai pas korepetitorius, nes mato, kad niekur nepabėgs ir ši kalba tikrai yra reikalinga. Žmonės šiais laikais daug keliauja ir nori pamatyti, sužinoti, o viskas šiomis dienomis remiasi į anglų kalbą, todėl čia labai gera atspirtis ir motyvacija mokytis suaugusiam žmogui“.
Įvykis privertęs sustoti ir darbams pasakyti stop
Monika neslepia, jog visą gyvenimą buvo apkūni ir kuo toliau, tuo labiau norėjosi keistis, tačiau pripažįsta, jog pati yra ne iš tų žmonių, kurie nori laikytis dietų arba lieti prakaitą sporto klube, nes ji yra tiesiog per daug užimta, tad žymiai greičiau yra ką nors užkąsti lekiant, nei stovėti ir gaminti maistą pagal kokią nors sudarytą programą.
JAV gyvenusi Monika jau ne kartą girdėjo apie populiarų būdą numesti svorio, kurį gana lengvai išrašo gydytojai – „Ozempic“ vaistas.
Šį vaistą dažniausia naudoja diabetu sergantys žmonės, kuris sureguliuoja cukraus kiekį kraujyje, o vėliau šio vaisto pagalba mažiau norisi valgyti.
„Niekada gyvenime nesu griebusi tokio kraštutinumo, kaip nutiko tą kartą. Netikėjau reklamomis, tačiau ši tema man opi, todėl labai lengvai patikėjau, jog vienos adatėlės pagalba galima numesti dviženklį skaičių kilogramų“, – apie savo „Ozempic“ kelionės pradžią pasakoja Monika.
Moteris atvirauja, jog informacijos, kuomet jos reikėjo, tikrai nebuvo apstu. Teko skaityti tai, ką rašo užsienio žiniasklaida, nes Lietuvoje apie tai viešai nėra kalbama, o visa informacija apie vaistą buvo tik ant pakuotėje esančio informacinio lapelio.
„Dažniausia, kaip rašė, jog po pirmųjų 6 mėnesių pasimato pirmieji rezultatai. Aš manau, kas nenorėtų to, kai tai liečia tavo tą opią temą. Pavyzdžiui nemokančiam anglų kalbos žmogui pasakytų, kad va, imk, susileisk šį vaistą ir nieko nedarydamas laisvai prabilsi anglų kalba. Pripažinkime, kas to nenorėtų? Tai taip buvo ir man, tik jau ne su anglų kalba, o su svoriu“, – atvirauja Monika.
Vaistas išpopuliarėjęs Holivude
„Ozempic“ – vienas dažniausių žodžių skambančių Holivude, jau porą metų iš eilės. Šį vaistą plačiai naudoja žmonės nė neturintys jokių problemų su svoriu, kaip Monika pamini, naudoja net moterys, norinčios numesti vos kelis kilogramus, tačiau nė nesuvokia, kokią žalą sau daro:
„Esu girdėjusi, kad šį vaistą leidžiasi moterys, kurios nori numesti tik 5 kilogramus, nors jie skirti žmonėms, kurie serga cukriniu diabetu ar turi itin didelį antsvorį, tačiau pasikartosiu, tikrai ne kartą girdėjau istorijų, kur moterys, merginos bando šį vaistą gauti norėdamos numesti 5 kilogramus“.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su vaistininku Rimvydu Blynu, vaistininkas atskleidė, jog šiuo metu su vaisto trūkumu nesusiduriama, tačiau pripažįsta, jog prieš pusmetį ir anksčiau – problema buvo:
„Šiuo metu situacija yra pasitaisiusi dėl sugriežtintų vaisto išdavimo sąlygų, tačiau prieš pusmetį ir anksčiau problema dėl vaisto trūkumo tikrai buvo, nes vaistas buvo naudojamas ne pagal paskirtį. Vaistas buvo naudojamas ne diabetui gydyti, o pagalbai su svorio metimu, todėl visoje Europoje vaisto trūko“.
Monika prisiminusi visą pradžią, kuomet priėmė sprendimą šiems vaistams, sakė, jog informacijos aplink tikrai nebuvo. Nebuvo ir nė vieno šeimos nario ar draugo, kuris juos naudotų, todėl nebuvo su kuo pasitarti, pakalbėti.
„Kadangi nebuvo tokių, kurie mano artimoje aplinkoje naudotų šį vaistą, ėjau į nežinią, bet nuo šeimos to tikrai neslėpiau. Mano šeima viską žinojo, pasakojau jiems viską ir netgi liepiau mane prižiūrėti bei stebėti ar matysis kokie nors akivaizdūs pokyčiai“, – šypteli Monika.
Galvos skausmas ir vėmimas – kasdienis reiškinys
Monikai pradėjus vartoti šį vaistą, kaip sako pati, visa informacija buvo tik ant lapelio, esančio vaisto dėžutėje, tačiau pačioje pradžioje moteris nė neturėjo minties, ką teks išgyventi.
„Iš pradžių vis išlysdavo koks galvos spaudimas arba trumpalaikis pykinimas, bet maniau, kad normalu. Vis tiek kūnas pratinasi prie vaisto, tai ant jo viską ir nurašydavau“, – prisiminusi pirmuosius simptomus pasakoja anglų kalbos mokytoja.
Visi pašaliniai simptomai, kurie stovi už šio vaisto priverčia susimąstyti ar grožio kaina tokia jau ir didelė, nes tai ką patyrė Monika ir dabar garsiai apie tai dalinasi, nelinkėtų niekam:
„Prieš leidžiantis jau turėjau baimių, nes tuo metu šis vaistas nebuvo taip išvartotas ir išplėtotas, kad kas nors būtų pasidalinę tuo, kas manęs lauks. Turėjau ir abejonių, kad ar tikrai man to reikia, bet tas smalsumas mane nugalėjo. Tiesa sakant, pirmi keli mėnesiai buvo tikrai lengvi, bet po tų kelių mėnesių, padidinus dozę, aš pajutau visus įmanomus simptumus, kokie tik yra“.
Monika – veikli ir vietoje nenustygstanti moteris, tačiau būtent ši patirtis ir šis vaistas privertė stabdyti darbus, nes dirbti buvo tiesiog neįmanoma.
„Rezultate aš numečiau 15 kilogramų, bet kai mečiau šio vaisto vartojimą, dėl per didelių šalutinių simptomų, atgal grįžo 20 kilogramų“, – atvirauja moteris.
„Prisiminus tą laiką – baisu. Patyriau visus įmanomus šalutinius poveikius: pykinimas, vėmimas, didelis ir pastovus galvos skausmas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, žarnyno skausmai, bendras silpnumas. Viskas tęsėsi iki tokio lygio, jog aš ne tik nebenorėjau valgyti, bet ir tiesiog negalėjau. Tada stabdžiau visus darbus, nes tiesiog fiziškai dirbti aš nepajėgiau“, – tęsia moteris
Moteris dalinosi, jog vienintelis noras dienoje buvo – greičiau eiti miegoti atėjus vakarui, jog nebereikėtų kentėti visų skausmų.
„Vienintelis išsigelbėjimas buvo miegas, nes kai miegi, nelabai jauti, kas vyksta su tavimi, nejauti to skausmo ir blogų pojūčių, tačiau atsikėlus ryte, atsigeri vandens ir skauda jau nuo to“, – kalba Monika.
„Reikia klausyti savo kūno. Aš kentėjau truputį per daug. Kelis mėnesius kentėjau, bet aš per ilgai užsibuvau tame rate, reikėjo susimąstyti anksčiau“, – apie pasekmes kalba moteris.
