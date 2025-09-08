Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Monikos vaizdo įrašas iš Palangos sprogdina internetą: svetimų žmonių žodžiai šokiravo

2025-09-08 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 18:30

13 metų Kanadoje praleidusi iš Palangos kilusi Monika Allard prieš kelerius metus netikėtai grįžo gyventi į Lietuvą. Tačiau šią vasarą moteris atsidūrė dėmesio centre – socialiniuose tinkluose išplitęs vaizdo įrašas, kuriame ji šoka prie jūros, sulaukė šimtų tūkstančių peržiūrų ir gausybės komentarų. Deja, nemaža jų dalis buvo itin kandūs.

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neseniai Monika sulaukė daug dėmesio socialiniuose tinkluose: jos draugei Ramunei Klivečkienei įkėlus vaizdo įrašą, kuriame ji yra užfiksuota šokanti, susilaukė 415 tūkst. peržiūrų bei piktų komentarų.

Monika Allard
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Allard

„Tas vaizdo įrašas yra, kaip aš šoku prie jūros tiesiog maivausi. Ir kažkaip gavosi, kad surinko šimtai tūkstančių peržiūrų ir labai daug, aišku, blogų komentarų“, – pasakojo M. Allard.

Užkliuvo 1 dalykas

Anot jos, labiausiai komentatoriai taikėsi į išvaizdą.

„Dėl mano išvaizdos, dėl mano svorio, aš esu apkūnus žmogus, tai labiausiai turbūt mano svoris visiems užkliuvo“, – sakė ji.

Vis dėlto, moteris neslėpė, kad piktų žodžių asmeniškai nepriima, nes supranta, kad internete teisę reikšti savo nuomonę turi visi.

„Aš žinau, kad kiekvienas žmogus turi savo nuomonę. Kiekvienas tą savo nuomonę gali turėti, reikšti ir manęs ta nuomonė neveikia.

Tai nėra mano artimos aplinkos žmonės, tai nėra labai svarbūs žmonės. Tiesiog į tas jų nuomones nelabai kreipiu dėmesio“, – pasakojo moteris.

Lietuvoje nėra filtrų“

Anot Monikos, didžiausias skirtumas tarp lietuvių ir kanadiečių – bendravimo kultūra.

„Aš tiek metų pragyvenus Kanadoj išmokau, kad žmonės, kad ir turi blogą nuomonę, jie ne visą laiką ją išreiškia, nes yra mandagūs, pagarbūs, gerbia vieni kitus. Bet čia, Lietuvoje, to nėra absoliučiai – čia nėra jokių filtrų, nėra jokio „pagalvojau prieš pasakydamas“.

Tiesiog, kaip aš sakau, vemia iškart ką tik gali ir viskas. Lietuvoj tikrai ganėtinai didelis dalykas su komentarais“, – kalbėjo pašnekovė.

Ji pripažino, kad Kanadoje panašių komentarų nėra sulaukusi.

„Kanadoje niekada nesu susilaukusi jokių tokių panašių komentarų, nors buvau gerai žinoma vestuvių planuotoja tenai. Tikrai susilaukdavau daug dėmesio, bet blogo dėmesio neteko patirti“, – pasakojo M. Allard.

Grįžimo priežastis ir kainos

Moteris taip pat palygino ne tik bendravimo kultūrą, bet ir kainas.

„Jeigu kalbam apie pragyvenimo lygį bendrai – visur reikia pridėti po nulį. Mes ir uždirbam daugiau tenai, bet ir išleidžiam daugiau. O čia mažiau uždirbdamas mažiau ir išleidi.

Aišku, kainos maisto čia yra pakankamai aukštos pagal atlyginimus, kuriuos moka Lietuvoje“, – sakė Monika.

Monika papasakojo, kaip susiklostė grįžimas į Lietuvą. Anot jos, pasilikti čia privertė aplinkybės.

„Tai buvo netikėtas sprendimas. Mes net negalvojom apie jį, bet buvo Covid metas ir per tą metą, kadangi Kanadoje buvo griežtesni reikalavimai, pagalvojom, kad vasarą atvažiuosim čia. Tada rudenį prasidėjo čia karantinas, tada vėl neišvažiavom...

Taip ir gavosi, kad porą metų per tą Covid mes čia išbuvom ir apsipratom, patiko viskas ir nusprendėm likti ilgiau“, – kalbėjo ji.

