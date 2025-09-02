Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Algį Kriščiūną bandė suvilioti sukčiai: po pokalbio pasigailėjo savo reakcijos

2025-09-02 19:51
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 19:51

Žinomą dailininką, fotografą ir muzikantą Algį Kriščiūną bandė prigauti telefoniniai sukčiai. Apie tai jis pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje neslėpdamas, kad tai sukėlė daug pykčio, kurio vėliau teko gailėtis.

Įrašu jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Instagram tinkle jis papasakojo, kaip sukčiai su juo susisiekė ir kaip tai privertė jį pasijausti.

„Išsikoliojau įsiutęs, o paskui pagalvojau: ir kuriems galams?

Tik susinervinau, pakilo blogumas, jaučiuosi lyg į šūdą įmynęs.

O prasidėjo įprastai: paskambino sukčiai, ruzziškai pranešė, kad turiu atnaujinti telefono sutartį, o aš jiems lietuviškai vis atsakau, bet jie nenusileidžia, sako, jūs užsiregistravote, kad norite kalbėti kvadratinėmis raidėmis ir jei neatnaujinsiu duomenų, tai man rytoj atjungs telefoną.

Tada aš kvadratinėmis raidėmis atsakau, kad tą telefoną susikištų subinėn ir prasmegtų savo ruzzkyne.

Padėjau ragelį, numerį užblokavau“, – rašė fotografas.

Pasijuto nemaloniai

Jis prisipažino, kad vėliau tokios savo reakcijos pasigailėjo bei suprato, kad reikėjo reaguoti kitaip.

„O paskui pasijutau nemaloniai.

Pyktis mane patį apnuodijo.

Tereikėjo nesikalbėti, užblokuoti iškart.

Ir būčiau per minutę viską pamiršęs.

O dabar visą valandą spjaudžiausi ir apie tai galvojau. Tfu, kad tave kur“, – dalijosi jis.

Prisiminė Donskį

Anot jo, šis įvykis privertė susimąstyti ir prisiminti garsų Lietuvos filosofą.

„Tada atsiverčiau knygą apie Leonidą Donskį. Ir prisiminiau, kaip jis skatino gyventi be pykčio. Nes pyktis labai mus sužeidžia, apnuodija, užtemdo net gražiausią dieną.

Skaitau tą knygą, prisimenu Leonidą ir vis mokau save: stenkis gyventi be pykčio“, – rašė jis.

A. Kriščiūnas naujienų portalui tv3.lt taip pat pridūrė, kad „mums visiems trūksta jo ramios gyvenimo filosofijos.“

