Algį Kriščiūną bandė suvilioti sukčiai: po pokalbio pasigailėjo savo reakcijos

Įrašu jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Instagram tinkle jis papasakojo, kaip sukčiai su juo susisiekė ir kaip tai privertė jį pasijausti.
„Išsikoliojau įsiutęs, o paskui pagalvojau: ir kuriems galams?
Tik susinervinau, pakilo blogumas, jaučiuosi lyg į šūdą įmynęs.
O prasidėjo įprastai: paskambino sukčiai, ruzziškai pranešė, kad turiu atnaujinti telefono sutartį, o aš jiems lietuviškai vis atsakau, bet jie nenusileidžia, sako, jūs užsiregistravote, kad norite kalbėti kvadratinėmis raidėmis ir jei neatnaujinsiu duomenų, tai man rytoj atjungs telefoną.
Tada aš kvadratinėmis raidėmis atsakau, kad tą telefoną susikištų subinėn ir prasmegtų savo ruzzkyne.
Padėjau ragelį, numerį užblokavau“, – rašė fotografas.
Pasijuto nemaloniai
Jis prisipažino, kad vėliau tokios savo reakcijos pasigailėjo bei suprato, kad reikėjo reaguoti kitaip.
„O paskui pasijutau nemaloniai.
Pyktis mane patį apnuodijo.
Tereikėjo nesikalbėti, užblokuoti iškart.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
Ir būčiau per minutę viską pamiršęs.
O dabar visą valandą spjaudžiausi ir apie tai galvojau. Tfu, kad tave kur“, – dalijosi jis.
Prisiminė Donskį
Anot jo, šis įvykis privertė susimąstyti ir prisiminti garsų Lietuvos filosofą.
„Tada atsiverčiau knygą apie Leonidą Donskį. Ir prisiminiau, kaip jis skatino gyventi be pykčio. Nes pyktis labai mus sužeidžia, apnuodija, užtemdo net gražiausią dieną.
Skaitau tą knygą, prisimenu Leonidą ir vis mokau save: stenkis gyventi be pykčio“, – rašė jis.
A. Kriščiūnas naujienų portalui tv3.lt taip pat pridūrė, kad „mums visiems trūksta jo ramios gyvenimo filosofijos.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!