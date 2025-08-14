Lietuviai ilgajam savaitgaliui jau suplūdo į Palangą – štai kiek paklosite už paskutinius kambarius

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Minios žmonių Palangos paplūdimyje. Oro temperatūra 28 laipsniai, Baltijos jūros – kone 20 laipsnių. Dalis žmonių jau pradeda išnaudoti penktadienį prasidėsiantį ilgąjį Žolinės savaitgalį:
„Ilgam, keturiom dienom. Pramogausim, atostogausim.“
„Penktadienį buvo mūsų vaikų vestuvės. Vaikai atostogauja „Gradialyje“, o mes irgi iš paskos, bet, aišku, ne „Gradialyje“, o biški paprasčiau. Su dukros uošvienė nutarėm irgi paatostogauti.“
Liko vos keletas nakvynės vietų
O kur daug žmonių, karštas oras bei maloniai vėsus vanduo, ten tyko ir nelaimės. Todėl šį savaitgalį Palangos paplūdimyje dirbs sustiprintos gelbėtojų pajėgos. 50 jų budės net ir ten, kur nestovi postai. Štai ir ketvirtadienį viena moteris vos nenuskendo. Gelbėtojai ją ištraukė ir perdavė medikams.
Žmonių pliaže daugėja kas akimirką, tad kateriu gelbėtojai patruliuoti pradeda jau dabar. Jūra rami, tad žmonių vandenyje netrūksta:
„Orai geri, smagu. Tik žmonių labai daug ir dar jų bus daugiau. <...> Nuo vaikystės čia važiuoju. Nenoriu niekur kitur.“
Vietų nakvynei šiam savaitgaliui Palangoje liko vos keletas ir tikrai nepigių. Atvykus penktadienį ir išvykstant sekmadienį, dvi naktys dviem kainuoja nuo 600 iki kone pustrečio tūkstančio eurų.
„Labai didelis užimtumas. Šiandien siekia tikrai 95 procentus, kai kur jis siekia ir 100 procentų. Kas suskubo, spėjo“, – sakė Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė.
Jau savaitės pradžioje vietų neliko ir privačiame apgyvendinimo sektoriuje. Tiesa, panašu, kad žmonės įsitikinę, jog šį savaitgalį vasara ir baigsis.
„Žmonės važiuoja į Palangą ko? Jūros, vandens, pakvėpuoti geru oru, pasidžiaugti saulės spinduliais. – Paskutinį kartą, ko gero? – Aš manau, kad taip. Nes pasižiūrėjus į rezervaciją, ateinančiai savaitei kol kas nematau nei vieno užsakymo“, – teigė „Astos vilos“ šeimininkė Irena Švanienė.
Atostogoms netaupo
„Swedbank“ analitikai atliko tyrimą ir nustatė, jog lietuviai atostogoms netaupo ir jų išlaidos tuo metu būna mažiausiai dvigubai didesnės nei įprasta. Tačiau iš anksto tam pinigų pataupo tik kas antras.
„Kuomet nepasitaupo, galbūt neįvertina ir savo finansinių galimybių, tuomet vyksta atostogauti turėdami ir tam tikrų finansinių skolų, įsipareigojimų savo artimiesiems“, – kalbėjo Finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.
Sinoptikai praneša, kad penktadienį, per Žolinę, Palangoje pūs silpnas vėjas, nebus lietaus, oro temperatūra sieks 26-28 laipsnius. Šeštadienio dieną bus 21-23 laipsniai, o sekmadienį jau pasitiks 19-21 laipsnis, trumpi lietūs ir stiprokas vėjas.
