„Iki“ nuskinsit geriausius Žolinės pasiūlymus: didelės nuolaidos – viskam, ko reikia skaniai ir vasariškai šventei

Jas „Iki“ paskelbė net ištisoms prekių kategorijoms, ir akcijos galioja jau nuo pat pirmo pirkinio – pigiau įsigyti galima sūrių, griliui jau paruoštų marinuotų mėsos gaminių, garnyrui puikiai tinkančių konservuotų daržovių ir šiltą savaitgalį gaivinsiančiam vandeniui. Pastarajam – tiek gazuotam, tiek ne – taikoma net 40 proc. nuolaida.
„Žolinės data – tiesiog ideali skaniai, šviežumu alsuojančiai šventei. Parduotuvėse raudonuoja ir mėlynuoja šviežios uogos, lentynas nuklojęs šviežias vasariškas daržovių, vaisių derlius, arbūzai dabar – ypač saldūs, skanūs ir „Iki“ siūlomi už super kainą (vos 0,55 Eur/kg), o grilyje iškepti gardžiausių patiekalų lengva ir naujokui, nes paruošėme didelę įvairovę jau marinuotų gaminių. Pasiruošimas šventei neturi varginti, todėl nuolat stengiamės palengvinti rūpesčius pirkėjams. Paskelbtos didelės „Iki“ nuolaidos padės ne tik sutaupyti, bet ir pasufleruos, ką šviežio, skanaus ir vasariško dėti ant Žolinės stalo“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Visas naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. Į ką „Iki“ parduotuvėse ypač verta atkreipti dėmesį šią savaitę, iki rugpjūčio 17-osios? Nepamirškite – nuolaidomis pasinaudoti ir sutaupyti galima akimirksniu, vos kasoje panaudojus „Iki“ programėlę ar lojalumo kortelę.
Stalo žvaigždė – tik ribotą laiką siūlomas ypatingai puoštas „Iki“ tortas
Skanus, šviežias ir net išvaizda viliojantis desertas – būtinas akcentas. Pasirūpinus juo, iškart iš sąrašo bus galima išbraukti svarbų darbą. „Pirkėjai mūsų kepinius vertina ne tik už aukštą kokybę, geras kainas, bet ir kūrybiškumą. Artėjant svarbioms šventėms, konditeriai kaskart pristato ypatingai dekoruotą tortą, kuriuo prekiaujame tik ribotą laiką. Tad burnoje tiesiog tirpstančio varškės kremo torto „Šamoni“ šią savaitę ypatinga ne tik kaina (vos 13,99 Eur/kg), bet ir išvaizda – „Iki“ konditeriai jį specialiai išgražino gaiviais ir spalvingais akcentais“, – papuošti savo savaitgalį kviečia G. Kitovė.
O galbūt esate kito „Iki“ skanėsto gerbėjas arba žinote, kad vieno torto šventei nepakaks? Jau pradėjo galioti ir ypatingas savaitgalio pasiūlymas „Iki“ – įvairiems „Su meile IKI“ pyragams taikoma 20 proc. nuolaida. Rinkitės klasikinius ir visų mylimus Kuršėnų vyniotinį ar Medaus pyragą, o gal nustebinkite viena iš šios vasaros „Iki“ naujienų – pavyzdžiui, sūrio tortu su vyšniomis ar legendiniu „Red velvet“.
Kokiais grilio patiekalais pakvips Žolinė?
Gražus ir ilgas savaitgalis kvies grilį kurti kasdien. Jeigu ketinate pagal savą receptą ruošti tradicinius šašlykus, jums patiks „Iki“ akcija šviežiai, kokybiškai kiaulienos sprandinei – kilogramas tekainuoja 3,99 Eur. Bent kartą šį savaitgalį verta pasimėgauti ir lašiša, nes „Iki“ jos pjausniams paskelbta net 47 proc. nuolaida – kilogramą įsigysite vos už 8,99 Eur.
„Dalis tęsia tradiciją ir marinuoja patys, bet vis daugiau žmonių naudojasi patogia galimybe sutaupyti laiko ir marinavimą patiki profesionalams. Rūpinantis aukšta kokybe, „Iki“ mėsininkai sveriamose lentynose siūlomus gaminius patys marinuoja vietoje pagal kruopščiai atrinktus ir laiko patikrintus receptus – populiariuosius šašlykus, gardžią šoninę, kvapnius sparnelius, burnoje tirpstančius šonkauliukus. Jie šį savaitgalį „Iki“ ir pigesni – sutaupysite 20 proc.“, – atkreipia dėmesį G. Kitovė.
Nuolaida „Iki“ taikoma ne tik sveriamiems, bet ir jau patogiai supakuotiems marinuotiems mėsos gaminiams bei šašlykams. Jų įvairovė tokia, kad bus sunku išsirinkti tik vieną produktą: nuo tradicinių šašlykų įvairiuose marinatuose iki sultingų vištienos blauzdelių. Atrinktiems produktams galioja net ir dar didesnės nuolaidos – pavyzdžiui, jau su žolelėmis marinuota lašišos filė – 40 proc. pigesnė (11,99 Eur/kg), o kilogramą gardžių kiaulienos šonkaulių mėlynių marinate įsigysite tik už 6,99 Eur. Mažiau darbo, vargo, bet skonio – iki dangaus.
Šalia tiesiog nevalia pamiršti gardžių palydovų – marinuotų agurkėlių, svogūnėlių, populiarėjančių Chalapos paprikų griežinėlių. Įvairiems konservuotiems vaisiams ir daržovėms „Iki“ šį savaitgalį galioja 25 proc. nuolaida, tad tai proga pasirūpinti ir atsargomis namie. O kad jau akcija ir konservuotiems burokėliams – gal Žolines nuspalvinkite ir šaltibarščiais?
Užkandžiais pasirūpinkite lengiau: išdėliokite sūrių ir mėsos gaminių lentą
Kramsnojimas ir naujų skonių atradimas – vienas iš didžiausių švenčių malonumų. Bene lengviausias, bet kartu ir itin didelį įspūdį paliekantis variantas – užkandžių lenta. Nereikės nieko gaminti, paruošti užtruksite vos kelias akimirkas, ir galėsite nudžiuginti įvairiais skonių deriniais.
Tokios lentos pagrindas – įvairūs, kokybiški sūriai. Įvairiems jų „Iki“ jau galioja 20 proc. nuolaida, tad verta pigiau išbandyti skirtingas rūšis: ne tik daugelio mėgstamus bri, kietąjį, rūkytą, bet ir pasiūlyti ožkos, avies pieno sūrio, paieškoti gurmaniškesnių variantų – pvz., su trumais ar laukiniais česnakais.
Šalia sūrių – „salelėmis“ išdėliokite įvairių pjaustytų mėsos gaminių, kuriems „Iki“ taip pat taikoma 20 proc. nuolaida. Charakterio suteiks vytinta „chorizo“ dešra, abejingų nepaliks „Serrano“ ar „Prosciutto“ kumpiai, vytinta jautiena ar senas geras saliamis. Į nedidelius indelius šalia įberkite konservuotų alyvuogių (joms „Iki“ – 25 proc. nuolaida), pasiūlykite šviežių uogų (įvairias jų „Iki“ įsigysite su 30 proc. nuolaida), už itin geras kainas rasite ir šalia puikiai derančių vynuogių, slyvų, figų, džiovintų vaisių, riešutų.
Tik VIPenktadienį – ypač didelės „Iki“ nuolaidos: ko nepraleisti?
Patogu su šventiniais pirkiniais pasirūpinti ir tuo, ko visad reikia namuose. Tą padaryti stipriai sutaupant padės tik penktadienį galiojančios specialios „Iki“ nuolaidos. VIPenktadieniai – nauja tinklo iniciatyva, siūlanti išskirtinai dideles nuolaidas ištisoms prekių kategorijoms.
Šį penktadienį lojalūs „Iki“ pirkėjai gali pasinaudoti net 40 proc. nuolaida maltai kavai. Tiek pat nuo reguliarių kainų sutaupys ir perkantys prieskonius, konditerinius kepimo priedus, taip pat atrinktas pasaulio virtuvių prekes. Artėjantis ruduo primena atsinaujinti ir kosmetikos lentynas – tą „Iki“ pavyks padaryti perpus pigiau, nes įvairių rūšių kosmetikai paskelbta net 50 proc. nuolaida.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
