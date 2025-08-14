Budraitytė rytoj ragina padaryti 1 veiksmą: pritrauksite sėkmę

Pašnekovė pokalbio metu naujienų portalo tv3.lt skaitytojams pažymėjo svarbiausią Žolinių dienos paralelę bei atskleidė, kokių veiksmų svarbu imtis siekiant iki metų pabaigos lydinčios gerovės.
„Žolinė yra šventė, kurios metu minimas derliaus nuėmimas. Ji švenčiama bene visame pasaulyje. Tą dieną baigiamas bitininkavimo sezonas, dėl to būdavo meldžiamasi deivei Austėjai.
Ši šventė labai prasminga. O, kaip žinia, pagoniškos šventės atėjus krikščionybei buvo pervadintos krikščioniškais vardais, tad ši vadinasi šv. Mergelės Marijos ėmimo dangun šventė.
Čia turime paralelę, nes Austėja yra bičių motina, Mergelė Marija – tikinčiųjų motina. Visa tau labai susišaukia tarpusavyje“, – pasakojo ji.
Ypatinga diena bitininkams
Astrologės paprašius daugiau papasakoti apie pagoniškąją Žolinių reikšmę, ji išryškino, kad ši diena ypatingai svarbi bitininkams. Anot jos, visa tai susiję su deive Austėja, kitaip vadinama bičių motina:
„Bitininkai šią dieną puošdavo avilius gėlėmis, šlakstydavo gyvu vandeniu. Dabar jau atsineša šventinto vandens iš bažnyčios, tačiau jeigu jie turėdavo vandens, likusio nuo Joninių, tai būdavo labai gerai juo avilius apšlakstyti.“
Pasak jos, avilių statymas ir bičių laikymas sodybose taip pat būdavo asocijuojamas su draugyste, bendryste.
V. Budraitytė pasakojo, kad neretai keli aviliai priklausydavo ne vienam sodininkui, o dviem, dėl to šie žmonės įgaudavo išskirtinį pavadinimą.
„Dažnai žmonės darydavo avilius kartu, nes vienas padarydavo dėžes, kitas mokėdavo išimti medų. Tokie žmonės būdavo vadinami bičiuliais. Kai būdavo ši šventė, bičiuliai dalindavosi medumi, vaišindavo medumi kaimynus“, – atskleidė ji.
Pašnekovė pridėjo, kad taip pat šią dieną būdavo atnašaujama deivei Austėjai, nes buvo manyta, kad ji pritrauks vaisingumą, gėrį, didesnį derlių į namus.
Ką reikia padaryti per Žolinę, kad sektųsi?
Įdomu ir tai, kad protėviai tikėjo, jog ši diena turi magiškų galių, dėl to dažnai užsiimdavo tam tikrais darbais, kurias, kaip buvo manoma, buvo galima pritraukti sėkmę.
V. Budraitytė pasidalijo keliais iš jų, kurie gali būti pritaikomi ir šiomis dienomis, bei atskleidė, kokią naudą galima iš jų gauti.
„Visiems rekomenduojama valgyti medaus, atsinešti medaus į namus, nusipirkti jo, nes taip į namus atsinešama gausa, pilnatvė, sotumas.
Jeigu esate bitininkai – dėl savo pačių gerovės dalinkitės medumi su kitais, tai atneš didesnį derlių, gerovę“, – pasakojo ji.
Taip pat V. Budraitytė patarė padėti medaus prie namuose turimų šventų paveikslų, nes tai – atnašavimas dievybėms. Ji pridėjo, kad buvo manoma, jog tokia auka atnašavusiam žmogui pritrauks sėkmę.
„Tą dieną rinkite žolynus, nes jie atneš į namus gausą, sveikatą. Iš šių vartojamų žolelių netgi verta darytis arbatas vėlesniu laiku, jos taip pat turi nepaprastų sveikatos galių“, – patarė ji.
Taip pat astrologė pridėjo, kad merginos visais laikais šią dieną burdavo, o įdomiausia joms tema – meilė.
Dėl to V. Budraitytė pasidalijo būdu, kurį anksčiau naudodavo lietuvaitės tam, kad susapnuotų savo išrinktąjį:
„Tos, kurios norite ištekėti, laikykite indelį medaus po lovą Žolinių naktį. Sakoma, kad tuomet naktį susapnuosite savo išrinktąjį.“
