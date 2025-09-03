Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Ingos Žuolytės rugsėjo 1-oji nepraėjo be kuriozų: mokytoja uždavė 1 klausimą

2025-09-03 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-03 15:55

Rugsėjo 1-oji – svarbi diena vaikams bei jų tėveliams, lydintiems juos į naujus mokslo metus. Į naują etapą savo atžalą atlydėjo ir nuomonės formuotoja Inga Žuolytė. Tiesa, ši diena neapsiėjo be juokingų kuriozų.

Inga Žuolytė (nuotr. Instagram)
12

Rugsėjo 1-oji – svarbi diena vaikams bei jų tėveliams, lydintiems juos į naujus mokslo metus. Į naują etapą savo atžalą atlydėjo ir nuomonės formuotoja Inga Žuolytė. Tiesa, ši diena neapsiėjo be juokingų kuriozų.

0

Įrašu apie rugsėjo 1-ąją ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Inga Žuolytė
FOTOGALERIJA. Inga Žuolytė

Ten ji rašė: „Gabrielius – pirmokas, o mes – pirmąkart pirmoko tėvai. Šventę praleidom, į pirmą pamoką pavėlavom, po pamokos išbėgom be tvarkaraščio ir net nežinodami kada rytoj reikia būti mokykloj.“

Nustebo ir mokytojas

Anot jos, tai privertė šyptelėti net pačias mokytojas.

„Sugrįžus į tuščią klasę pasiteirauti, mokytojos pasitiko su šypsena ir žodžiais: „ką dar pamiršote?“

Nėra tikresnių naujųjų metų nei rugsėjo 1-oji, bet mums dar reikia laiko įsivažiuoti“, – sakė Inga.

Ji pasidalijo ir šeimos nuotraukomis iš šventės. Jose – pirmokas Gabrielius, jo brolis Kevinas bei pati Inga su vyru.

