Ingos Žuolytės rugsėjo 1-oji nepraėjo be kuriozų: mokytoja uždavė 1 klausimą

Įrašu apie rugsėjo 1-ąją ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ten ji rašė: „Gabrielius – pirmokas, o mes – pirmąkart pirmoko tėvai. Šventę praleidom, į pirmą pamoką pavėlavom, po pamokos išbėgom be tvarkaraščio ir net nežinodami kada rytoj reikia būti mokykloj.“
Nustebo ir mokytojas
Anot jos, tai privertė šyptelėti net pačias mokytojas.
„Sugrįžus į tuščią klasę pasiteirauti, mokytojos pasitiko su šypsena ir žodžiais: „ką dar pamiršote?“
Nėra tikresnių naujųjų metų nei rugsėjo 1-oji, bet mums dar reikia laiko įsivažiuoti“, – sakė Inga.
Ji pasidalijo ir šeimos nuotraukomis iš šventės. Jose – pirmokas Gabrielius, jo brolis Kevinas bei pati Inga su vyru.
