Inga Žuolytė išbandė naują profesiją „Iki“ kepykloje: „Čia kaip aštuntas pasaulio stebuklas“

„Šitą dalyką tai tikrai pirmąkart darysiu“, – prisipažino nuomonės formuotoja Inga, prieš tai niekada neturėjusi galimybės pažvelgti į profesionalų konditerijos gamybos procesą iš vidaus. Rezultatas – nuostaba dėl to, kiek daug rankų darbo slypi už kiekvieno „Su meile IKI“ kepinio, ir susižavėjimas aukščiausios kokybės ingredientų gausa.
Kremų ir uogų gausa pranoko lūkesčius
Vienas didžiausių atradimų Ingai tapo naudojamų ingredientų gausa ir kokybė. „Labiausiai nustebino tepamų kremų kiekiai – jų iš tiesų „Iki“ negaili. Juk jeigu jau ketini pasilepinti desertu, tai norisi tą daryti iš širdies“, – komentavo ji.
Pasak Gintarės Kitovės, „Iki“ komunikacijos vadovės, tai – vienas iš pagrindinių „Su meile IKI“ principų. „Čia tas atvejis, kai svarbu ir kokybė, ir kiekybė: mūsų konditeriai naudoja tik tikrą grietinėlę, kokybišką sviestą, ant kraiko laikomų vištų kiaušinius, šviežiausias uogas. Kiekvienas tortas turi būti ne tik gražus, bet ir šviežias, itin skanus, pilnas tikrų skonių. Todėl net ir mažindami cukraus kiekį, mes niekada nenaudojame ir dirbtinių saldiklių. Viskas – gaminta kaip sau, tik didesniais kiekiais ir profesionalesniais įrankiais“, – sako ji.
Daug dėmesio „Iki“ skiria ir tam, kad kepinius norėtųsi valgyti jau akimis. I. Žuolytė modernioje kepykloje rinko gražiausią grietinėtį, tačiau galiausiai pripažino – ne išvaizda čia svarbiausia.
„Jūs užfiksuokit minkštumą šito grietinėčio! Sakiau, kad nenoriu? O dabar nebesustoju“, – juokėsi ji, ragaudama tik ką paruoštą skanėstą.
Bandė prilygti profesionalų rankoms
Inga taip pat nusistebėjo, kokią didelę dalį gamybos proceso sudaro kruopštus rankų darbas. „Iki“ konditeriai gardžiais kremais tepa ką tik supjaustytus biskvitus, pildo juo lietuvių pamėgtas tartaletes, pjausto šviežias uogas ir jas dėlioja ant tortų – viskas daroma su išskirtiniu dėmesiu kiekvienai detalei.
„Nelabai įsivaizdavau, kaip vyksta konditerijos gamyba. Esu kažką tik mačiusi internete, galvoje buvo žymiai daugiau mašinų, technikos – o šitiek rankų darbo „Iki“ kepykloje paliko puikų įspūdį“, – pasakojo Inga.
Influencerė pati išbandė savo jėgas – į rankas ėmė ir kremo kupiną konditerinį maišelį, ir peilį biskvitams pjauti, ir pati gamino tortą. Tiesa, pati pirmą kartą pasimatavusi konditerės kepurę, ji su baltu pavydu stebėjo, kaip mikliai dirba šios srities profesionalai ir meistriškai formuoja kiekvieną tortą. „Aštuntas pasaulio stebuklas – jūs šiaip namie tokių vaizdų neišvysit“, – tepdama vieną kremo sluoksnį po kito juokėsi Inga.
Šiuolaikinės kepyklos keičia stereotipus
Apsilankiusi kepykloje, Inga pripažino, kad jos požiūris į komercinius konditerijos gaminius pasikeitė. „Tikrai negalvojau, kad tokios kokybės produktai, tiek daug aistros gali atsirasti didelėje prekybos tinklo kepykloje. Čia akivaizdžiai matosi žmogaus meilė savo darbui“, – teigė ji.
Pasak G. Kitovės, būtent to ir siekia „Iki“: „Norime, kad pirkėjai suprastų – „Su meile IKI“ tai ne eiliniai parduotuvės kepiniai. Tai produktai, kurie gaminami su tokiu pat atsidavimu ir rūpesčiu, kaip ir namuose ar mažose kepyklėlėse. Tik jie prieinami už geresnę kainą, nereikia nei pačiam triūsti virtuvėje, nei ieškoti – tikra puošmena virsiantį tortą galima įsigyti arčiau namų, kartu su kasdieniais pirkiniais“.
Šiuo metu „Iki“ valdo tris didžiąsias regionines kepyklas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei mažesnes kepyklėles, įsikūrusias tiesiog parduotuvėse, užtikrindama, kad šviežiausi „Su meile IKI“ gaminiai kiekvieną dieną pasiektų pirkėjus visoje Lietuvoje.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
