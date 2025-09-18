34-erių vyras mirė valgydamas steiką: darbuotojų elgesys šokiravo šeimą

Kitą rytą jį rado studentė. Kūną atpažino artimieji – tėvas Jesse Mobley vyresnysis ir pamotė Renee Mobley. Pastaroji sakė:
„Vaizdas buvo siaubingas. Jo kūnas buvo pamėlęs, buvo ir irimo požymių. Skruzdėlės ropojo jam per ausis.“
Mirties priežastis kol kas nenustatyta. Renee įsitikinusi, kad vyrą buvo galima išgelbėti:
„Jeigu kas nors būtų pakvietęs greitąją, o ne palikęs jį ant šaligatvio… Negalima spėlioti, kas nutiko žmogui, reikia kviesti pagalbą.“
Policija pasakė verdiktą
Policija nurodė, kad jei paaiškės, jog mirtis ištiko dėl natūralių priežasčių, tyrimas bus nutrauktas. Jesse Mobley mirė rugpjūčio 7-ąją, bet kol kas neaišku, kada tyrimas bus baigtas.
Aukos teta Charlene Fogg-Drake piktinosi:
„Kodėl niekas nepaskambino 911? Žmonės turi prisiimti atsakomybę.“
Ji kelis kartus prie restorano uždegė žvakes, padėjo balionų, gėlių ir užrašų, tačiau visa tai buvo išnešta ir išmesta. Paaiškėjo, kad Jesse tėvai per 13 metų neteko jau trijų vaikų.
„Po tokios netekties apie ramią senatvę nebegali būti nė kalbos,“ – sakė pamotė, prisimindama Jesse kaip linksmą žmogų, išgyvenusį daug sunkumų.
Kita tragedija Naujojoje Zelandijoje
Vos po kelių dienų žiniasklaidą sukrėtė dar viena nelaimė. Muriwai paplūdimyje, Naujojoje Zelandijoje, žuvo 28-erių Kane’as. Smėlio kopa užgriuvo ant vyro, kai jis žaidė su 18 mėnesių dukrele ir trimis posūniais.
Kane buvo palaidotas galva žemyn ir išbuvęs po smėliu 15 minučių. Nors gelbėtojai jį išlaisvino, ligoninėje jis mirė.
Sekmadienį šeima patvirtino, kad Kane laukėsi dar vieno vaikelio, kurio, deja, nebesulauks.
