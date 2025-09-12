Po kraupaus ukrainietės nužudymo pirmą kartą prabilo nusikaltėlio mama: atskleidė 1 faktą

„Jis neturėjo būti paleistas“, – sakė 51-erių Dewitt, turėdama omenyje sprendimą išleisti sūnų laisvėn su rašytiniu pasižadėjimu atvykti į teismą po paskutinio sulaikymo sausį. Ji pasakojo, kad vos keliomis dienomis prieš 23-ejų ukrainietės pabėgėlės Irynos Zarutskos žiaurų, vaizdo kamerų užfiksuotą užpuolimą, ji pati nuvežė sūnų į nakvynės namus, nes jis darėsi vis agresyvesnis tiek su ja, tiek su vyru, rašo nypost.com.
Ji paneigė teiginius, jog Brownas galėjo pulti Zarutską dėl jos odos spalvos: „Jis tikrai nebuvo rasistas – draugavo su įvairiomis merginomis.“ Pasak Dewitt, tikroji priežastis greičiausiai buvo psichikos sutrikimo epizodas: „Manau, Carlos patyrė priepuolį.“
Pasisakė ir prezidentas
34-erių Brownui antradienį buvo pateikti federaliniai kaltinimai, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad už šį nusikaltimą jam turėtų būti skirta mirties bausmė.
„Gyvulys, kuris taip žiauriai nužudė gražią jauną moterį iš Ukrainos, atvykusią į Ameriką ieškoti taikos ir saugumo, turi sulaukti greito (be jokių abejonių!) teismo ir būti nubaustas tik mirties bausme“, – rašė Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“.
Paklausta apie šiuos prezidento žodžius, Dewitt tik papurtė galvą ir užvertė akis.„Manau, tai politika“, – atsakė ji. – „Kai paaiškės, kad Carlos vartojo vaistus ir kaip sistema jį nuvylė, netikiu, kad taip nutiks. Donaldas Trumpas negali pakeisti visų taisyklių.“
Nepaisant bandymų padėti sūnui, moteris sakė nuolat susidurdavusi su kliūtimis:„Kai nuvedi žmogų į psichikos sveikatos įstaigą, o tau sako: neturime vietų arba ar jis bando nusižudyti ar ką nors nužudyti? – atsakai „ne“ ir išgirsti: tada nieko negalime padaryti, reikia teismo sprendimo.“
Ji teigė, kad po sūnaus arešto kalbėjosi su juo telefonu apie žmogžudystę, ir Brownas tikino, jog kažkas „išima iš jo smegenų mikroschemą“, kuri valdė jo veiksmus, bei tikėjo, kad netrukus bus paleistas.„Manau, jis nesuprato, kas vyksta. Jis pasakė: Mama, pamatysiu tave vėliau,“ – pridūrė Dewitt.
