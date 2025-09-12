Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Po kraupaus ukrainietės nužudymo pirmą kartą prabilo nusikaltėlio mama: atskleidė 1 faktą

2025-09-12 17:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 17:35

Po kraupaus įvykio, kuomet buvo subadyta jauna ukrainietė, pirmą kartą prabilo žudiko mama. Išskirtiniame interviu „The Post“ Michelle Dewitt teigė, kad jos sūnus niekada neturėjo vaikščioti laisvėje, nes jo psichinė sveikata sparčiai blogėjo.

Iryna Zarutska (Nuotr. socialinių tinklų)

Po kraupaus įvykio, kuomet buvo subadyta jauna ukrainietė, pirmą kartą prabilo žudiko mama. Išskirtiniame interviu „The Post“ Michelle Dewitt teigė, kad jos sūnus niekada neturėjo vaikščioti laisvėje, nes jo psichinė sveikata sparčiai blogėjo.

REKLAMA
5

„Jis neturėjo būti paleistas“, – sakė 51-erių Dewitt, turėdama omenyje sprendimą išleisti sūnų laisvėn su rašytiniu pasižadėjimu atvykti į teismą po paskutinio sulaikymo sausį. Ji pasakojo, kad vos keliomis dienomis prieš 23-ejų ukrainietės pabėgėlės Irynos Zarutskos žiaurų, vaizdo kamerų užfiksuotą užpuolimą, ji pati nuvežė sūnų į nakvynės namus, nes jis darėsi vis agresyvesnis tiek su ja, tiek su vyru, rašo nypost.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji paneigė teiginius, jog Brownas galėjo pulti Zarutską dėl jos odos spalvos: „Jis tikrai nebuvo rasistas – draugavo su įvairiomis merginomis.“ Pasak Dewitt, tikroji priežastis greičiausiai buvo psichikos sutrikimo epizodas: „Manau, Carlos patyrė priepuolį.“

REKLAMA
REKLAMA

Pasisakė ir prezidentas

34-erių Brownui antradienį buvo pateikti federaliniai kaltinimai, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad už šį nusikaltimą jam turėtų būti skirta mirties bausmė.

REKLAMA

„Gyvulys, kuris taip žiauriai nužudė gražią jauną moterį iš Ukrainos, atvykusią į Ameriką ieškoti taikos ir saugumo, turi sulaukti greito (be jokių abejonių!) teismo ir būti nubaustas tik mirties bausme“, – rašė Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“.

Paklausta apie šiuos prezidento žodžius, Dewitt tik papurtė galvą ir užvertė akis.„Manau, tai politika“, – atsakė ji. – „Kai paaiškės, kad Carlos vartojo vaistus ir kaip sistema jį nuvylė, netikiu, kad taip nutiks. Donaldas Trumpas negali pakeisti visų taisyklių.“

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant bandymų padėti sūnui, moteris sakė nuolat susidurdavusi su kliūtimis:„Kai nuvedi žmogų į psichikos sveikatos įstaigą, o tau sako: neturime vietų arba ar jis bando nusižudyti ar ką nors nužudyti? – atsakai „ne“ ir išgirsti: tada nieko negalime padaryti, reikia teismo sprendimo.“

Ji teigė, kad po sūnaus arešto kalbėjosi su juo telefonu apie žmogžudystę, ir Brownas tikino, jog kažkas „išima iš jo smegenų mikroschemą“, kuri valdė jo veiksmus, bei tikėjo, kad netrukus bus paleistas.„Manau, jis nesuprato, kas vyksta. Jis pasakė: Mama, pamatysiu tave vėliau,“ – pridūrė Dewitt.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV žiauriai nužudyta ukrainietė Iryna Zarutska (nuotr. soc. tinklų “X“) (tv3.lt koliažas)
Paskelbė siaubą keliantį vaizdo įrašą, kaip nužudoma ukrainietė – lietuviai rėžė be užuolankų: „Klaiku“ (142)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
o
o
2025-09-12 17:45
kiek tokiu gatvese..psichu ,narkomanu..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų