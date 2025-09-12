Derybų maratonas: ES ir JAV ieško būdų priversti Kremlių atsitraukti

Per pastarąją savaitę vyko intensyvūs diplomatiniai vizitai, kurių metu aukšti pareigūnai iš abiejų Atlanto vandenyno pusių susitiko aptarti naujų finansinių apribojimų ir planų nutraukti Rusijos naftos bei dujų tiekimą. Į Vašingtoną buvo siųsta aukšto lygio ES techninė komanda, kad parengtų detalius pasiūlymus, kurių pagrindinis tikslas – pasiekti abipusį susitarimą.
Nors blokas baigia rengti naują sankcijų paketą – 19-ąjį, kuris bus taikomas Rusijai, derybininkai neoficialiai teigia, kad efektyviausi veiksmai turi būti daromi bendradarbiaujant su amerikiečiais.
Abi pusės sutaria, kad V. Putinas turi sėsti prie derybų stalo, tačiau nesutariama dėl priemonių, kaip tai pasiekti. D. Trumpo administracija pirmenybę teikia prekybos priemonėms ir muitams, siekdama ištuštinti Kremliaus karo iždą, o ES siūlo oficialias sankcijas įmonėms ir finansinėms institucijoms, kurios bendradarbiauja su Maskva.
„Trumpas pagaliau yra mūsų pusėje. Dabar kyla klausimas, kaip suderinti šiuos du požiūrius?“ – sakė vienas ES diplomatas, kuriam buvo suteikta anonimiškumo teisė.
JAV nerealūs reikalavimai ES
JAV prezidentas šią savaitę ES pareigūnams pareiškė, kad nori įvesti 100 proc. muitą Indijai ir Kinijai už Rusijos energijos pirkimą, jei Briuselis prisijungs prie šio sprendimo. Tačiau ekonominiu ir politiniu požiūriu tai yra neįmanoma.
Toks žingsnis prieštarautų pagrindiniams ES principams, ypač po to, kai Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pakartojo savo prieštaravimą muitams, pabrėždama, kad „muitai yra mokesčiai“ vidaus vartotojams. Muitų įvedimas Indijai, su kuria Briuselis artėja prie didelio prekybos susitarimo, ir Kinijai, kurios atvira ekonomika yra labai pažeidžiama, būtų milžiniškas savęs žalojimas.
„Mes netaikome muitų. Esame prekybos blokas. Esame eksportuotojai. Eksportas yra ES ekonomikos variklis. Tai yra mūsų DNR“, – sakė Agathe Demarais, Europos užsienio reikalų tarybos vyresnioji politikos ekspertė.
A. Demarais teigė, kad Trumpo administracija tiesiog kelia nerealius reikalavimus partneriams.
„Partneriai atsakys neigiamai, nes ES jokiu būdu neketina taikyti muitų Kinijai ir Indijai, ypač tokio lygio. Jie pasakys: „Gerai, mūsų partneriai atsisako eiti pirmyn, todėl mes negalime judėti į priekį“, – sakė ji.
„Mums reikalinga pagalba iš mūsų amerikiečių draugų“
JAV prezidentas taip pat paragino Europą nutraukti iškastinio kuro pirkimą iš Rusijos, suteikdamas naudingą svertą ES lyderiams, kurie jau ir taip siekia visiškai nutraukti importą iš šios šalies.
JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas ketvirtadienį atvyko į Briuselį susitikimams, kuriuose tikėjosi sutvirtinti susitarimo, sudaryto tarp D. Trumpo ir U. von der Leyen, dėl papildomų 750 mlrd. JAV dolerių vertės amerikietiškų dujų, naftos ir branduolinio kuro pirkimo.
„Žinoma, JAV gali tai užtikrinti, bet tai yra sistema, pagal kurią tikimasi, kad energijos prekyba iš mūsų šalies žymiai išaugs... JAV suskystintų gamtinių dujų eksportas augs ir pakeis likusią dalį Rusijos gamtinių dujų, kurios vis dar importuojamos į Europą“, – sakė Ch. Wrightas.
Po susitikimo su savo amerikiečiu kolega ES energetikos komisaras Danas Jorgensenas spaudos konferencijoje pareiškė ketinąs paspartinti ES įsipareigojimą iki 2027 m. pabaigos nutraukti visą Rusijos gamtinių dujų importą – o jei tai bus suderinta su valstybėmis narėmis, galbūt netgi paankstinti terminą.
„Aš pateikiau pasiūlymą uždrausti Rusijos dujų importą, kad tai įvyktų taip, kad nesukeltų kainų kilimo ir tiekimo saugumo problemų Europoje, mums reikalinga pagalba iš mūsų amerikiečių draugų. Mums reikia importuoti daugiau suskystintų gamtinių dujų iš JAV“, – pažymėjo D. Jorgensenas.
Be to, kad tai yra didelė komercinė galimybė JAV, šis pasiūlymas taip pat suteikia Briuseliui stipresnę poziciją derybose su Kremliui palankiomis šalimis, tokiomis kaip Vengrija ir Slovakija, kurios iki šiol priešinosi planams nutraukti ryšius su Rusija.
