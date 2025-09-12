Po Rusijos dronų atakos Lenkijoje – sąjungininkai imasi veiksmų

Varšuva šį incidentą, dėl kurio Lenkijos ir NATO pajėgos naktį iš antradienio į trečiadienį numušė kelis dronus, pavadino tyčiniu, precedento neturinčiu išpuoliu prieš šalį, Aljansą ir Europos Sąjungą (ES).
Maskva neigė, kad taikėsi į šalį, ir teigė, esą nėra jokių įrodymų, jog tai buvo rusiški dronai. Bepiločiai atskriejo tuo metu, kai Rusija vykdė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą, ketvirtus metus tęsdama puolimą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, bandantis tarpininkauti siekiant nutraukti karą Ukrainoje, ketvirtadienį žurnalistams sakė, kad įsiveržimas galėjo įvykti per per klaidą.
Tačiau Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis ketvirtadienį, lankydamasis oro bazėje vakarų Lenkijoje, perspėjo, kad šis incidentas yra „bandymas išbandyti NATO veiksmų mechanizmą ir mūsų pasirengimą reaguoti“.
Vokietija pareiškė, kad išplės savo dalyvavimą NATO oro policijos programoje, kad geriau pridengtų Lenkijos oro erdvę.
Jos gynybos ministerija pranešė, kad padvigubins dislokuotų „Eurofighter“ naikintuvų skaičių iki keturių ir pratęs jų misiją trimis mėnesiais iki metų pabaigos.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše paskelbė, kad Paryžius „dislokuos tris „Rafale“ naikintuvus, kad kartu su sąjungininkais prisidėtų prie Lenkijos oro erdvės ir NATO rytinio flango apsaugos“.
JT Saugumo Tarybai pirmininkaujanti Pietų Korėja ketvirtadienį paskelbė, kad surengs skubų posėdį dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo aptarti.
Jis įvyks penktadienį 15 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku.
Sustiprintas pasienio saugumas
Nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo invaziją į Ukrainą, Rusijos dronai ir raketos kelis kartus buvo įskridę į NATO narių, įskaitant Lenkiją, oro erdvę.
Lenkijos pareigūnai teigė, kad šį kartą dronai 19 kartų pažeidė jos oro erdvę. Aukų nebuvo, o žala buvo ribota – nukentėjo namas ir automobilis.
Ketvirtadienį susirinko Lenkijos nacionalinio saugumo taryba, ir tikimasi, kad gynybos ministras informuos parlamentą apie naujausius tyrimo rezultatus.
Lenkija ketvirtadienį sustiprino savo saugumą, iki gruodžio 9-osios uždarydama oro eismą palei rytines sienas su Baltarusija ir Ukraina civiliniams skrydžiams iki trijų kilometrų aukščio.
Oro eismo kontrolės agentūra PAZP paskelbė, kad nustatytoje teritorijoje šalies rytuose taip pat negalės skraidyti dronai.
Šalis jau buvo paskelbusi apie sustiprintą saugumą Baltarusijos pasienyje dėl karinių pratybų, kurias Minskas nuo penktadienio vykdo su savo sąjungininke Maskva.
Keletas dar likusių pasienio punktų su Baltarusija uždaryti nuo penktadienio dėl pratybų „Zapad“.
Reaguodama į uždarymą, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškime paragino Lenkiją „apsvarstyti tokių destruktyvių žingsnių pasekmes ir kuo greičiau peržiūrėti savo sprendimą“.
Sienos uždarymu norima „pateisinti politiką, kuria siekiama toliau didinti įtampą Europos centre“, pridūrė ji.
„Beatodairiškas elgesys“
Trečiadienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo, kad dronų įsiveržimas žymi precedento neturintį įtampos su Rusija eskalavimą.
D. Tuskas trečiadienį sušaukė NATO susitikimą, pasinaudodamas 4-uoju straipsniu, pagal kurį narė gali sušaukti skubias derybas, kai mano, kad jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui gresia pavojus. Tai tik aštuntas kartas, kai ši priemonė buvo panaudota.
Vienas iš NATO kertinių akmenų yra principas, kad išpuolis prieš bet kurią narę laikomas išpuoliu prieš visas.
NATO vadovas Markas Rutte pasmerkė Maskvos „beatodairišką elgesį“ ir gyrė savo organizacijos atsaką. Aljanso oro gynyba atliko savo darbą, žurnalistams sakė jis.
Trečiadienį ir ketvirtadienį incidentą pasmerkė ES, Ukraina ir Europos šalys.
Pekine užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas įprastoje spaudos konferencijoje sakė, kad Kinija „tikisi, jog visos susijusios šalys tinkamai išspręs savo ginčus dialogo ir konsultacijų būdu“.
Kinija niekada nepasmerkė Rusijos karo Ukrainoje.
Lenkija yra pagrindinė Ukrainos rėmėja ir priėmusi daugiau nei milijoną Ukrainos pabėgėlių. Ji taip pat yra pagrindinis Vakarų humanitarinės ir karinės pagalbos Kyjivui tranzito punktas.
