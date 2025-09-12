Pigūs Rusijos dronai išbandė milijardinę NATO gynybą: išryškėjo spragos
Pigūs Rusijos dronai atskleidė NATO silpnybes: Aljanso šalys buvo priverstos panaudoti milijardus kainuojančią ginkluotę, kad numuštų dronus. Ekspertai įspėja – tokia taktika neefektyvi, o Ukraina rodo, kad su šia grėsme galima kovoti daug paprasčiau ir pigiau.
Trumpas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkiją galėjo įvykti per klaidą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkiją galėjo įvykti per klaidą.
„Tai galėjo būti klaida“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Bet kokiu atveju, nesu patenkintas niekuo, kas susiję su visa šia situacija“, – sakė jis.
„Bet tikiuosi, kad visa tai baigsis“, – pridūrė D. Trumpas, daugiau nekomentuodamas šio klausimo.
Šie D. Trumpo komentarai yra pirmieji jo vieši pareiškimai žurnalistams šiuo klausimu. Po oro erdvės pažeidimo naktį į trečiadienį D. Trumpas iš pradžių sureagavo įrašu savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Tuskas: išpuoliai prieš Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pabrėžė, kad šalies valdžia yra visiškai įsitikinusi, jog už šios provokacijos stovi Rusija. Anot jo, bet kokios ateityje vykdomos provokacijos pulti Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos, rašo TVP.
„Kiekvienas, kuris mėgins kokiu nors būdu pulti Lenkiją, sulauks atitinkamos reakcijos“, – sakė jis po Nacionalinio saugumo tarybos posėdžio.
Lenkijos vyriausybės vadovas pridūrė, kad Varšuva atidžiai stebi situaciją rytinėje sienoje, susijusią su bendromis Rusijos ir Baltarusijos pratybomis „Zapad“.
„Nepražiūrėsime nė menkiausio įvykio ir, žinoma, apie viską informuosime savo sąjungininkus“, – pabrėžė D. Tuskas.
Premjeras dar kartą pakartojo, jog Lenkijos valdžia yra visiškai tikra, kad už provokacijos slypi Rusija. Varšuva atmeta visus bandymus manipuliuoti, esą už išpuolį prieš Lenkiją atsakinga Ukraina.
„Atsakomybė tenka Rusijai“, – konstatavo D. Tuskas.