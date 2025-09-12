Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos išpuolis Lenkijoje. Tuskas: išpuoliai prieš Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos

2025-09-12 06:55 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-12 06:55

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pabrėžė, kad šalies valdžia yra visiškai įsitikinusi, jog už šios provokacijos stovi Rusija. Anot jo, bet kokios ateityje vykdomos provokacijos pulti Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos, rašo TVP.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
10

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pabrėžė, kad šalies valdžia yra visiškai įsitikinusi, jog už šios provokacijos stovi Rusija. Anot jo, bet kokios ateityje vykdomos provokacijos pulti Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos, rašo TVP.

REKLAMA
9

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Rusijos išpuolis Lenkijoje
Svarbiausios naujienos
06:55

Tuskas: išpuoliai prieš Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pabrėžė, kad šalies valdžia yra visiškai įsitikinusi, jog už šios provokacijos stovi Rusija. Anot jo, bet kokios ateityje vykdomos provokacijos pulti Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos, rašo TVP.

„Kiekvienas, kuris mėgins kokiu nors būdu pulti Lenkiją, sulauks atitinkamos reakcijos“, – sakė jis po Nacionalinio saugumo tarybos posėdžio.

Lenkijos vyriausybės vadovas pridūrė, kad Varšuva atidžiai stebi situaciją rytinėje sienoje, susijusią su bendromis Rusijos ir Baltarusijos pratybomis „Zapad“.

„Nepražiūrėsime nė menkiausio įvykio ir, žinoma, apie viską informuosime savo sąjungininkus“, – pabrėžė D. Tuskas.

Premjeras dar kartą pakartojo, jog Lenkijos valdžia yra visiškai tikra, kad už provokacijos slypi Rusija. Varšuva atmeta visus bandymus manipuliuoti, esą už išpuolį prieš Lenkiją atsakinga Ukraina.

„Atsakomybė tenka Rusijai“, – konstatavo D. Tuskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:31

Pigūs Rusijos dronai išbandė milijardinę NATO gynybą: išryškėjo spragos

Pigūs Rusijos dronai atskleidė NATO silpnybes: Aljanso šalys buvo priverstos panaudoti milijardus kainuojančią ginkluotę, kad numuštų dronus. Ekspertai įspėja – tokia taktika neefektyvi, o Ukraina rodo, kad su šia grėsme galima kovoti daug paprasčiau ir pigiau.

REKLAMA
REKLAMA
07:01

Trumpas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkiją galėjo įvykti per klaidą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkiją galėjo įvykti per klaidą.

„Tai galėjo būti klaida“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.

„Bet kokiu atveju, nesu patenkintas niekuo, kas susiję su visa šia situacija“, – sakė jis.

„Bet tikiuosi, kad visa tai baigsis“, – pridūrė D. Trumpas, daugiau nekomentuodamas šio klausimo.

Šie D. Trumpo komentarai yra pirmieji jo vieši pareiškimai žurnalistams šiuo klausimu. Po oro erdvės pažeidimo naktį į trečiadienį D. Trumpas iš pradžių sureagavo įrašu savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkija sustabdė gandus: „Starlink“ finansavimas Ukrainai nebus nutrauktas (nuotr. SCANPIX)
Lenkija – auganti Europos galia prieš Rusiją: išklojo, kas gali įvykti, jei jiems trūks kantrybė (75)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis sureagavo į Rusijos išpuolį Lenkijoje: štai ką siūlo (12)
Lenkijos oro erdvė pažeista: pažymėtos vietos, kur nukrito Rusijos dronai (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Lenkijos oro erdvė pažeista: pažymėtos vietos, kur nukrito Rusijos dronai (3)
Lenkija kuria didžiausią kariuomenę Europoje: karo Ukrainoje pamokos atskleidžia spragas (nuotr. SCANPIX)
Rusijos provokaciją NATO erdvėje lydi raginimas iš Lenkijos: „Ponai ir ponios, turime padaryti išvadas“ (30)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Pilietis
Pilietis
2025-09-12 06:58
Rusija tyčia atakavo Lenkiją.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų