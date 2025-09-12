Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Tuskas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę įvyko ne per klaidą

2025-09-12 11:07 / šaltinis: BNS
2025-09-12 11:07

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius, kad maždaug 20-ies Rusijos dronų įsiveržimas į lenkų oro erdvę galėjo įvykti per klaidą.

Tuskas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę įvyko ne per klaidą (nuotr. SCANPIX)
10

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius, kad maždaug 20-ies Rusijos dronų įsiveržimas į lenkų oro erdvę galėjo įvykti per klaidą.

1

„Taip pat norėtume, kad dronų ataka prieš Lenkiją būtų buvusi klaida. Bet taip nebuvo. Ir mes tai žinome“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Lenkijos premjeras. 

Ketvirtadienį JAV prezidentas, komentuodamas incidentą, žurnalistams nurodė, kad „tai galėjo būti klaida“. 

„Bet kokiu atveju, nesu patenkintas niekuo, kas susiję su visa šia situacija“, – sakė jis.

„Bet tikiuosi, kad visa tai baigsis“, – pridūrė D. Trumpas, daugiau nekomentuodamas šio klausimo.

Tai buvo pirmi D. Trumpo komentarai žurnalistams šiuo klausimu. Po oro erdvės pažeidimo naktį į trečiadienį D. Trumpas iš pradžių sureagavo tokiu įrašu savo socialiniame tinkle „Truth Social“: „Kodėl Rusija pažeidžia Lenkijos oro erdvę dronais? Prasideda!“

Sikorskis apkaltino Rusiją tyčiniu Lenkijos oro erdvės pažeidimu

Lenkijos oro pajėgos pirmą kartą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios buvo priverstos numušti mažiausiai tris Rusijos dronus. Rugsėjo 10-ąją buvo užfiksuota devyniolika Rusijos dronų, pažeidusių Lenkijos oro erdvę. Europos pareigūnai tai apibūdina kaip Rusijos bandymą išbandyti NATO ryžtą.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis apkaltino Rusiją tyčiniu Lenkijos oro erdvės pažeidimu.

Tuo tarpu Rusijos pareigūnai tai neigė. Po incidento Rusijos gynybos ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame tvirtinama, kad Maskva „neplanavo atakuoti“ jokių taikinių Lenkijoje.

