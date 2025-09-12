Sikorskis kirto Trumpui: „Ne, tai nebuvo klaida“

Lenkų užsienio reikalų ministras po rusų dronų įsibrovimo atvyko į Kyjivą saugumo derybų
Lenkų užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis po rusų dronų įsibrovimo į Lenkijos oro erdvę penktadienį atvyko į Kyjivą saugumo derybų.
Trečiadienio nakties dronų reidas pakurstė susirūpinimą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą išplitimo.
Ukrainiečių užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha paskelbė nuotrauką, kurioje užfiksuota, kaip jis pasitinka R. Sikorskį geležinkelio stotyje Kyjive.
„Rusijai eskaluojant terorą prieš Ukrainą ir provokacijas prieš Lenkiją, tvirtai laikomės drauge“, – socialiniuose tinkluose parašė A. Sybiha.
„Šiandien surengsime svarbias derybas apie mūsų bendrą saugumą, Ukrainos priėmimą į ES (Europos Sąjungą) ir NATO, spaudimą Maskvai“, – pridūrė jis.
Vizitas surengtas Rusijai ir jos svarbiai sąjungininkei Baltarusijai anksti penktadienį pradėjus dideles bendras karines pratybas.
Lenkija ir jos sąjungininkai NATO anksti trečiadienį pasiuntė karinių orlaivių numušti keliolikos rusų dronų, įskridusių į Lenkijos oro erdvę. Tai buvo primas toks dronų reidas nuo Rusijos didelio masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022-ųjų vasarį.
Maskva neigė, kad taikėsi į Lenkiją, ir pareiškė, jog nėra įrodymų, kad tie dronai buvo rusiški.
Kelios Europos šalys iškvietė Rusijos diplomatus dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo
Švedija, Nyderlandai, Ispanija ir kelios kitos šalys ketvirtadienį išsikvietė Rusijos diplomatus po to, kai trečiadienį naktį rusų dronai įsiveržė į Lenkijos oro erdvę.
Ketvirtadienį Nyderlandų užsienio reikalų ministras Davidas van Weelas (Deividas van Vėlas) sakė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių, teigdamas, jog Maskvos įvykdytas Lenkijos oro erdvės pažeidimas yra nepriimtinas. Jį citavo Nyderlandų naujienų agentūra ANP.
„Rusijos beatodairiškas Lenkijos oro erdvės pažeidimas kelia grėsmę mūsų Europos saugumui. Todėl šiandien (ketvirtadienį) liepiau iškviesti Rusijos ambasadorių“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė ministras.
Trečiadienį Nyderlandų ministras pirmininkas Dickas Schoofas (Dikas Schofas) nurodė, kad šalies oro pajėgos, įskaitant naikintuvus F-35, teikė paramą numušant rusų dronus lenkų oro erdvėje.
Maskva teigia, kad dronai į Lenkijos oro erdvę įskrido atsitiktinai, taip pat tvirtina, esą nėra įrodymų, kad jie buvo rusiški, tačiau Nyderlandų premjeras ANP šiuos teiginius atmetė, sakydamas, kad tai buvo arba šiurkštus aplaidumas, arba rimtas NATO oro erdvės pažeidimas.
Lenkijoje rasta jau 17 rusų dronų nuolaužų
Liublino vaivadijoje rastos dar vieno rusiško drono nuolaužos. Tai jau 17-ojo Rusijos drono nuolaužos, praneša TVP.
Po Rusijos dronų atakos Lenkijoje – sąjungininkai imasi veiksmų
Prancūzija ir Vokietija ketvirtadienį ėmėsi veiksmų sustiprinti Lenkijos oro erdvės gynybą, o Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba rengiasi skubiam posėdžiui dėl Maskvos dronų jos teritorijoje.
Varšuva šį incidentą, dėl kurio Lenkijos ir NATO pajėgos naktį iš antradienio į trečiadienį numušė kelis dronus, pavadino tyčiniu, precedento neturinčiu išpuoliu prieš šalį, Aljansą ir Europos Sąjungą (ES).
Pigūs Rusijos dronai išbandė milijardinę NATO gynybą: išryškėjo spragos
Pigūs Rusijos dronai atskleidė NATO silpnybes: Aljanso šalys buvo priverstos panaudoti milijardus kainuojančią ginkluotę, kad numuštų dronus. Ekspertai įspėja – tokia taktika neefektyvi, o Ukraina rodo, kad su šia grėsme galima kovoti daug paprasčiau ir pigiau.
Trumpas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkiją galėjo įvykti per klaidą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkiją galėjo įvykti per klaidą.
„Tai galėjo būti klaida“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Bet kokiu atveju, nesu patenkintas niekuo, kas susiję su visa šia situacija“, – sakė jis.
„Bet tikiuosi, kad visa tai baigsis“, – pridūrė D. Trumpas, daugiau nekomentuodamas šio klausimo.
Šie D. Trumpo komentarai yra pirmieji jo vieši pareiškimai žurnalistams šiuo klausimu. Po oro erdvės pažeidimo naktį į trečiadienį D. Trumpas iš pradžių sureagavo įrašu savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Tuskas: išpuoliai prieš Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pabrėžė, kad šalies valdžia yra visiškai įsitikinusi, jog už šios provokacijos stovi Rusija. Anot jo, bet kokios ateityje vykdomos provokacijos pulti Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos, rašo TVP.
„Kiekvienas, kuris mėgins kokiu nors būdu pulti Lenkiją, sulauks atitinkamos reakcijos“, – sakė jis po Nacionalinio saugumo tarybos posėdžio.
Lenkijos vyriausybės vadovas pridūrė, kad Varšuva atidžiai stebi situaciją rytinėje sienoje, susijusią su bendromis Rusijos ir Baltarusijos pratybomis „Zapad“.
„Nepražiūrėsime nė menkiausio įvykio ir, žinoma, apie viską informuosime savo sąjungininkus“, – pabrėžė D. Tuskas.
Premjeras dar kartą pakartojo, jog Lenkijos valdžia yra visiškai tikra, kad už provokacijos slypi Rusija. Varšuva atmeta visus bandymus manipuliuoti, esą už išpuolį prieš Lenkiją atsakinga Ukraina.
„Atsakomybė tenka Rusijai“, – konstatavo D. Tuskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Sikorskis kirto Trumpui: „Ne, tai nebuvo klaida“
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis atsakė JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kuris pareiškė, kad Rusijos dronų skrydis į Lenkijos teritoriją galėjo būti „klaida“, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Ne, tai nebuvo klaida“, – trumpai pakomentavo JAV prezidento spėjimą Lenkijos diplomatijos vadovas.
R. Sikorskio įrašas pasirodė netrukus po to, kai D. Trumpas pareiškė, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimas „galbūt buvo klaida“.
JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris po incidento, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai įskrido į Lenkiją, patvirtino, jog Vašingtonas tokioje situacijoje rems sąjungininkus.