Orbanas: Rusijos dronai įskrido į Lenkiją, nes „lenkai iki ausų įsivėlę į karą“

„Negalima ignoruoti fakto, kad tai įvyko Lenkijoje. Lenkai yra mūsų draugai, nepriklausomai nuo dabartinės politinės situacijos. Jie – mūsų istoriniai sąjungininkai, mums artimi dvasia, todėl jie tikrai yra mūsų draugai“, – sakė jis.
V. Orbanas pabrėžė, kad Vengrija turi būti viena pirmųjų šalių, aiškiai reaguojančių į bet kokius Lenkijos suvereniteto pažeidimus.
„Nuo pat pradžių pasmerkėme Rusijos dronų įsiveržimą į Lenkijos teritoriją ir esame lenkų pusėje. Mes šimtu procentų su jais solidarizuojamės“, – sakė V. Orbanas.
„Lenkai į karą įsivėlę iki ausų“
Pasak Vengrijos ministro pirmininko, toks įvykis galėjo nutikti tiek vakar, tiek šiandien, tiek Lenkijoje, tiek Vengrijoje, „todėl karo grėsmė yra neišvengiama“.
Tačiau jis pridūrė, kad vengrai į karą nėra įsitraukę ir laikosi nuošalyje, o „lenkai yra į jį įsivėlę iki ausų“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!