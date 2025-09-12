Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Orbanas: Rusijos dronai įskrido į Lenkiją, nes „lenkai iki ausų įsivėlę į karą“

2025-09-12 11:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 11:43

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pavadino Rusijos dronų skrydį virš Lenkijos nepriimtinu, tačiau, jo teigimu, toks incidentas buvo tikėtinas, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
10

20

„Negalima ignoruoti fakto, kad tai įvyko Lenkijoje. Lenkai yra mūsų draugai, nepriklausomai nuo dabartinės politinės situacijos. Jie – mūsų istoriniai sąjungininkai, mums artimi dvasia, todėl jie tikrai yra mūsų draugai“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Orbanas pabrėžė, kad Vengrija turi būti viena pirmųjų šalių, aiškiai reaguojančių į bet kokius Lenkijos suvereniteto pažeidimus.

„Nuo pat pradžių pasmerkėme Rusijos dronų įsiveržimą į Lenkijos teritoriją ir esame lenkų pusėje. Mes šimtu procentų su jais solidarizuojamės“, – sakė V. Orbanas.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

„Lenkai į karą įsivėlę iki ausų“

Pasak Vengrijos ministro pirmininko, toks įvykis galėjo nutikti tiek vakar, tiek šiandien, tiek Lenkijoje, tiek Vengrijoje, „todėl karo grėsmė yra neišvengiama“.

Tačiau jis pridūrė, kad vengrai į karą nėra įsitraukę ir laikosi nuošalyje, o „lenkai yra į jį įsivėlę iki ausų“.

