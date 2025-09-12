Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina smogė didžiausiam Rusijos naftos uostui

2025-09-12 10:14 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-12 10:14

Rugsėjo 12-osios naktį daugiau nei 30 Ukrainos dronų atakavo Leningrado sritį. Tai pirmasis tokio masto puolimas per pastaruosius tris su puse mėnesio. Daugiausia smūgių teko didžiausiam šalies naftos iškrovimo uostui – Primorskui, praneša „Moscow Times“.

Primorsko uostas (nuotr. SCANPIX)

Rugsėjo 12-osios naktį daugiau nei 30 Ukrainos dronų atakavo Leningrado sritį. Tai pirmasis tokio masto puolimas per pastaruosius tris su puse mėnesio. Daugiausia smūgių teko didžiausiam šalies naftos iškrovimo uostui – Primorskui, praneša „Moscow Times“.

REKLAMA
11

„Gaisras viename iš laivų yra gesinamas. Pavojaus, kad laivas nuskęs ar išsilies naftos produktai, nėra“, – sakė regiono gubernatorius Aleksandras Drozdenko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad Primorske taip pat buvo užgesintas gaisras siurblinėje. 

Numuštų dronų nuolaužos nukrito Vsevolžske, Tosne, Pokrovskoje ir Uzmino kaimuose, taip pat už gyvenviečių ribų Lomonosovo rajone. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra.

REKLAMA
REKLAMA

Primorsko uostas įsikūręs Vyborgo rajone, yra Baltijos vamzdynų sistemos galutinis taškas ir per jį eksportuojama žalia nafta bei dyzelinis kuras. Uoste yra 18 naftos saugojimo rezervuarų (50 tūkst. tonų talpos), talpyklos lengviesiems naftos produktams bei keletas avarinių išleidimo rezervuarų. Metinė krovinių apyvarta siekia apie 58 mln. tonų.

REKLAMA

Dronų ataka sutrikdė Rusijos oro uostų veiklą

Dėl atakos Leningrado srityje Pulkovo oro uoste buvo įvestas planas „Kover“, kuris numato sustabdyti orlaivių priėmimą ir išsiuntimą. Dėl to buvo sulaikyti 28 skrydžiai, atšaukti 13, o 11 lėktuvų nukreipti į atsarginius aerodromus. Be to, praėjusią naktį buvo sustabdyta kitų 4 oro uostų veikla.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos „Telegram“ kanalų pranešimuose sakoma, kad pirmieji dronai smogė vėlai ketvirtadienį. Kanalas „SHOT“ citavo Smolensko gyventojus, girdėjusius nuo penkių iki aštuonių sprogimų, dėl jų suveikė automobilių signalizacijos, danguje mirgėjo šviesos. 

Internete platinamuose vaizdo įrašuose buvo matyti gaisras, liudytojų teigimu, užsiliepsnojęs „Lukoil“ degalinėje, kiti sakė, kad pataikyta į Kardymovo naftos saugyklą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Smolensko srities gubernatorius Vasilijus Anochinas pranešė, kad oro gynybos daliniai atremia dronų ataką virš regiono, bet nepaminėjo naftos objektų ar kitų galimų taikinių.

Per naktį virš Rusijos teritorijos buvo numušta 221 dronas, praneša Gynybos ministerija. Pasak regiono gubernatoriaus Aleksandro Bogomazos, vienas dronas smogė į keleivinį mikroautobusą, penki žmonės buvo sužeisti. Kaip teigiama šaltinyje, 42 dronai numušti virš Smolensko srities, 28 – Leningrado, 18 – Kalugos, 14 – Novgordo, po 9 – Maskvos ir Oriolo srityse.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkija sustabdė gandus: „Starlink“ finansavimas Ukrainai nebus nutrauktas (nuotr. SCANPIX)
Lenkija – auganti Europos galia prieš Rusiją: išklojo, kas gali įvykti, jei jiems trūks kantrybė (75)
„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)
Prieš „Zapad“ pratybas – ekspertai įspėja apie naujas grėsmes Lietuvai (16)
Oleksandras Syrskis (nuotr. SCANPIX)
Syrskis: Ukrainos kariuomenė stabdo Rusiją ir net atkovojo šiek tiek teritorijos (6)
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
Suskaičiavo, kiek nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo amerikiečių (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Taip ir turi būti
Taip ir turi būti
2025-09-12 10:26
Karas pareina ten kur buvo sugalvotas, namo į Rusiją.
Atsakyti
Skelbimas Lietuvai, rusų žiniasklaidoje
Skelbimas Lietuvai, rusų žiniasklaidoje
2025-09-12 10:29
Mums čia Rusijoje reikalinga perestroika. Lietuvai, būkite geri, pasiimkite V.V.Putiną, jo ir pavardė panaši į lietuvių. Jeigu pasiimsit jį iš Rusijos, priedo atiduosime Kaliningradą.
Pakęsti jo negalime, gadina jis viską, o mes rusai gyventi dar norim. Maldaujam.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų