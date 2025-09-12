Ukraina smogė didžiausiam Rusijos naftos uostui

„Gaisras viename iš laivų yra gesinamas. Pavojaus, kad laivas nuskęs ar išsilies naftos produktai, nėra“, – sakė regiono gubernatorius Aleksandras Drozdenko.
Jis pridūrė, kad Primorske taip pat buvo užgesintas gaisras siurblinėje.
Numuštų dronų nuolaužos nukrito Vsevolžske, Tosne, Pokrovskoje ir Uzmino kaimuose, taip pat už gyvenviečių ribų Lomonosovo rajone. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra.
Primorsko uostas įsikūręs Vyborgo rajone, yra Baltijos vamzdynų sistemos galutinis taškas ir per jį eksportuojama žalia nafta bei dyzelinis kuras. Uoste yra 18 naftos saugojimo rezervuarų (50 tūkst. tonų talpos), talpyklos lengviesiems naftos produktams bei keletas avarinių išleidimo rezervuarų. Metinė krovinių apyvarta siekia apie 58 mln. tonų.
Dronų ataka sutrikdė Rusijos oro uostų veiklą
Dėl atakos Leningrado srityje Pulkovo oro uoste buvo įvestas planas „Kover“, kuris numato sustabdyti orlaivių priėmimą ir išsiuntimą. Dėl to buvo sulaikyti 28 skrydžiai, atšaukti 13, o 11 lėktuvų nukreipti į atsarginius aerodromus. Be to, praėjusią naktį buvo sustabdyta kitų 4 oro uostų veikla.
Rusijos „Telegram“ kanalų pranešimuose sakoma, kad pirmieji dronai smogė vėlai ketvirtadienį. Kanalas „SHOT“ citavo Smolensko gyventojus, girdėjusius nuo penkių iki aštuonių sprogimų, dėl jų suveikė automobilių signalizacijos, danguje mirgėjo šviesos.
Internete platinamuose vaizdo įrašuose buvo matyti gaisras, liudytojų teigimu, užsiliepsnojęs „Lukoil“ degalinėje, kiti sakė, kad pataikyta į Kardymovo naftos saugyklą.
Smolensko srities gubernatorius Vasilijus Anochinas pranešė, kad oro gynybos daliniai atremia dronų ataką virš regiono, bet nepaminėjo naftos objektų ar kitų galimų taikinių.
Per naktį virš Rusijos teritorijos buvo numušta 221 dronas, praneša Gynybos ministerija. Pasak regiono gubernatoriaus Aleksandro Bogomazos, vienas dronas smogė į keleivinį mikroautobusą, penki žmonės buvo sužeisti. Kaip teigiama šaltinyje, 42 dronai numušti virš Smolensko srities, 28 – Leningrado, 18 – Kalugos, 14 – Novgordo, po 9 – Maskvos ir Oriolo srityse.
