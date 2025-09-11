Rusija drąsėja: pirmą kartą nuo karo pradžios atidaro 400 km nuo Ukrainos esantį oro uostą

Maskva uždarė daugumą oro uostų, esančių netoli sienos su Ukraina, dėl Kyjivo atsako į Rusijos puolimą.
Ukrainos oro erdvė visiškai uždaryta nuo tada, kai Rusija 2022 m. pasiuntė kariuomenę ir beveik kasdien šimtais dronų apšaudo Ukrainos miestus, žudydama žmones ir naikindama civilinę infrastruktūrą.
„Krasnodaro oro uostas atidarytas skrydžiams nuo rugsėjo 11 d. 9.00 val. Maskvos laiku“, – pranešė Rusijos aviacijos tarnyba „Rosaviacija“, pridurdama, kad pirmasis lėktuvas, skrisiantis reguliariu reisu iš Maskvos, nusileis rugsėjo 17 d.
Oro uostas, esantis maždaug už 400 km nuo fronto linijos Ukrainoje, yra devintas pagal dydį Rusijoje, prieš karą jis aptarnaudavo apie 4,6 mln. keleivių per metus.
Karas Ukrainoje sutrikdė Rusijos oro eismą per intensyvų vasaros atostogų sezoną, taip pat ir Maskvos oro uostuose.
