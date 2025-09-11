Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Rusija

Rusija drąsėja: pirmą kartą nuo karo pradžios atidaro 400 km nuo Ukrainos esantį oro uostą

2025-09-11 17:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 17:48

Rusijos pietuose esantis Krasnodaro oro uostas ketvirtadienį vėl buvo atidarytas po trejus su puse metų trukusio uždarymo dėl saugumo problemų, t. y. dėl karo Ukrainoje, pranešė valdžios institucijos.

Rusijos oro linijų lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos pietuose esantis Krasnodaro oro uostas ketvirtadienį vėl buvo atidarytas po trejus su puse metų trukusio uždarymo dėl saugumo problemų, t. y. dėl karo Ukrainoje, pranešė valdžios institucijos.

0

Maskva uždarė daugumą oro uostų, esančių netoli sienos su Ukraina, dėl Kyjivo atsako į Rusijos puolimą.

Ukrainos oro erdvė visiškai uždaryta nuo tada, kai Rusija 2022 m. pasiuntė kariuomenę ir beveik kasdien šimtais dronų apšaudo Ukrainos miestus, žudydama žmones ir naikindama civilinę infrastruktūrą.

„Krasnodaro oro uostas atidarytas skrydžiams nuo rugsėjo 11 d. 9.00 val. Maskvos laiku“, – pranešė Rusijos aviacijos tarnyba „Rosaviacija“, pridurdama, kad pirmasis lėktuvas, skrisiantis reguliariu reisu iš Maskvos, nusileis rugsėjo 17 d.

Oro uostas, esantis maždaug už 400 km nuo fronto linijos Ukrainoje, yra devintas pagal dydį Rusijoje, prieš karą jis aptarnaudavo apie 4,6 mln. keleivių per metus.

Karas Ukrainoje sutrikdė Rusijos oro eismą per intensyvų vasaros atostogų sezoną, taip pat ir Maskvos oro uostuose.

