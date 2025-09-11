Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

EP kilo audringi ginčai, pirmininkei neleidus pagerbti Kirko atminimo

2025-09-11 17:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 17:08

 Ketvirtadienį Europos Parlamente kilo audringos diskusijos, kai buvo atmestas kraštutinių dešiniųjų prašymas tylos minute pagerbti nužudytą JAV aktyvistą ir prezidento Donaldo Trumpo sąjungininką Charlie Kirką.

Europos Parlamentas (nuotr. SCANPIX)

 Ketvirtadienį Europos Parlamente kilo audringos diskusijos, kai buvo atmestas kraštutinių dešiniųjų prašymas tylos minute pagerbti nužudytą JAV aktyvistą ir prezidento Donaldo Trumpo sąjungininką Charlie Kirką.

REKLAMA
0

Kraštutinių dešiniųjų, palaikančių glaudžius ryšius su D. Trumpo Baltaisiais rūmais, atstovai EP norėjo, kad ES parlamentas, kaip ir JAV Kongresas, tylos minute pagerbtų 31-erių metų Ch. Kirką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų teisė į žodžio laisvę negali būti užgniaužta“, – Švedijos demokratų partijos atstovas Charlie Weimersas, prašydamas tokio gesto, rašė EP Robertai Metsolai.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau kai Ch. Weimersas pabandė įvykdyti tokį pagerbimą savo kalbos laiko sąskaita, posėdžio pirmininkė nutraukė jo pasisakymą ir priminė, kad prašymas buvo atmestas dėl procedūrinių priežasčių.

REKLAMA

„Tylos minutę paskelbia Parlamento pirmininkas, pradėdamas plenarinį posėdį“, – sakė R. Metsola. Plenarinio posėdžio atidarymas įvyko pirmadienį.

Jo partijai priklausantys EP nariai ėmė protestuoti trankydami stalus, o likusieji posėdžio dalyviai plojo, pritardami pirmininkei dėl įsikišimo.

Interviu AFP Ch. Weimersas apkaltino EP „šališkumu“. Jis atkreipė dėmesį, kad priešingai nei dabar, 2020 m. buvo pagerbtas juodaodžio George‘o Floydo atminimas. Jį nužudė JAV policijos pareigūnas ir šis įvykis sukėlė visuotinius protestus.

REKLAMA
REKLAMA

Italijos kraštutinių dešiniųjų Šiaurės lyga taip pat kritikavo parlamento sprendimą kaip „politiškai gėdingą ir moraliai nepriimtiną“.

„Charlie Kirkas nenusipelnė mirti“, – atsakydama į tai platformoje „X“ paskelbė centristinių pažiūrų Prancūzijos įstatymų leidėja Nathalie Loiseau.

„O ar jis nusipelnė būti pagerbtas mūsų parlamente, tai jau kita istorija“, – sakė ji, pateikdama nuorodą į ankstesnius Ch. Kirko įrašus socialiniuose tinkluose, kuriuose, be kita ko, jis užsipuolė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

Paklausta apie šį incidentą, Europos Komisija atsakė tik tiek, kad „smerkia bet kokias smurto formas ir reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų