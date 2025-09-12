Zelenskis: Putino mokytojai neišmokė jo būti žmogumi – tik žudiku

V. Zelenskis pareiškė, kad V. Putino išsilavinimas nė kiek nepaveikė Kremliaus vadovo taip, kad šis nesukeltų karų, rašo „Unian“.
„Visi mes galime rasti informacijos apie Putino mokytojus. Rusijos propagandistai dažnai rodydavo jo vokiečių kalbos mokytoją – patyrusią moterį, kuri, matyt, didžiavosi savo mokiniu. Ji išmokė Putiną vokiečių kalbos, bet nesugebėjo išmokyti jo europietiškų vertybių. Putinas baigė Leningrado universitetą, įgijo teisininko kvalifikaciją, bet kaip šis teisininkas galėjo valdyti Rusiją taip, kad atsidūrė Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderio sąraše? Ir dar už ką – už Ukrainos vaikų grobimą“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Pasak Ukrainos prezidento, pagrindines moralės sampratas V. Putinas perėmė sporto klube iš savo trenerio.
„Tai buvo ne tik dziudo treneris, bet veikiau kriminalinių pažiūrų ugdytojas. Treneris, formavęs atitinkamą požiūrį į gyvenimą ir kitus žmones. Putinas turėjo tokį mokytoją. O kaip atsitiko, kad milijonai rusų, kurie tokio trenerio neturėjo, savo mąstysena panašūs į savo vadą? Turime reikalų su kažkuo daug gilesniu – vieno žmogaus biografija ir vieno žudiko politika“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Rusija kariaudavo su visais savo kaimynais
Ukrainos prezidentas pridūrė, kad tai atskleidžia ir Rusijos kultūros bruožus, kurie neišvengiamai veda šalį į karą.
V. Zelenskis pabrėžė, kad Rusija kariaudavo su visais savo kaimynais. Ji net bandė pažeminti ir kolonizuoti Kiniją, pasisavinti Mandžiūriją ir kitas jos teritorijas.
Pasak jo, Rusija yra pradėjusi ne vieną agresyvų karą, tačiau už nė vieną jų neatsiprašė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!