Kaune didmiesčio eismą išbandė studentai: „Telšiuose tai kiekvieną sankryžą žinau, net kada šviesoforas įsijungia“

Į kelią – kaip ir dera – tik blaiviam. Tik po privalomos vairuotojo patikros ekipažai išskuba į naktinį Kauną.
Iniciatyva padėsianti studentams
Mieste vyksta Kauno policijos rengiamos naktinės orientacinės varžybos „(Įsi)važiuok“, skirtos po vasaros į mokslus kibusiems visų kursų studentams.
„Visai kitokia forma kalbėti apie skaudžias temas – eismo saugumą ir problematiką. Kiekviename taške, kur lankysis studentai, jie atliks vienokias ar kitokias užduotis, susijusias būtent su eismo saugumu, su kelių eismo taisyklėmis“, – sako Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Dalyvavo 17 komandų. Jaunimas iš mažesnių miestų sakė, kad didmiesčių eismas – iššūkis:
„Mažeikiuose eismo išvis nėra, o čia, Kaune, visur dairykis, kad tik avarijos nepadarytum.“
„Telšiuose tai kiekvieną sankryžą žinau, net kada šviesoforas įsijungia – o čia, tai ne.“
Kiekvienas ekipažas gauna užduotį ir tik ją išsprendęs sužino tolimesnį kelionės tikslą. Pirmasis objektas – Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrius.
Tenka prisiminti pirmosios pagalbos žinias – kartais net neseniai vairuotojo pažymėjimą įgijusiems jaunuoliams tai nelengva.
Įvardijo esminę vairuotojų klaidą
„Smagu, kad didžioji dalis žino, kokias klaidas daro kiti vairuotojai ir kaip jų išvengti“, – sako Kauno Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila.
Vis dėlto didžiausia problema – vairavimo kultūros stoka.
„Problema ta, kad žmonės nepastebi kelio ženklų, ženklinimo, kartais nėra tolerantiški. Dėl to įvyksta eismo įvykiai – ir ne tik žieduose“, – kalba P. Maila.
Viena iš užduočių studentams – pro specialius akinius pamatyti, kaip realybę mato girtas žmogus.
Pasak studentų, užduotys – ir įdomios, ir naudingos. Jie atvirauja, kad dabar miesto gatvėse jausis užtikrinčiau:
„Kaune žymiai daugiau automobilių, susigaudyti sunkiau – naujas miestas.“
„Kas ne kauniečiai, tai labai liuks tokie renginiai – galėtų dažniau vykti.“
Policija sako, kad rudens pradžia Kauno gatvėse iš tiesų rizikingesnis, tačiau incidentų pasitaiko ne vien dėl jaunimo vairavimo.
„Jų būna, bet nebūtinai tai susiję su studentais. Gatvėse pasitaiko incidentų, kai vairuotojai sukonfliktuoja ir vos ne kumščiais aiškinasi santykius – tokių atvejų norėtume, kad būtų nulis“, – sako Kauno policijos viršininkas Mindaugas Akelaitis.
Rugsėjį Kauno apskrityje įvyko 65 eismo įvykiai, kurių metu 2 žmonės žuvo, o 76 buvo sužeisti.
