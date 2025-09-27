Suskaičiavo, kiek kainuoja būti studentu: labiausiai jaunimą stebina, kiek kainuoja maistas

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Po Klaipėdos universiteto miestelį vaikštinėjantys studentai, tikėtina, galvoja ne tik apie būsimas paskaitas ir prasidėjusius naujus mokslo metus, o ir kaip pragyventi. Jaunuoliai vardija, kas jiems atsieina daugiausiai:
„Kainuoja nuoma. Kokį 150 eurų. Maistas, pramogos, sunku pasakyti. Keli šimtai eurų tikrai. Tai va, tie pagrindiniai dalykai.“
„Pragyvenimas irgi kainuoja, bet, vėlgi, prioritetai yra studijos, ne pramogos. Tai viskas po truputį.“
„Paskola mokslams. – Kiek, jei ne paslaptis? – Metam 4000.“
Per mėnesį – 500–600 eurų
O finansų analitikai paskaičiavo, kiek vidutiniškai šiais laikais per mėnesį kainuoja būti studentu, atmetus mokestį už mokslus.
„Vidutiniškai skaičiuojame, kad 500–600 eurų studentui tai tikrai reikėtų per mėnesį turėti, bet čia, žinoma, tokia iš minimalesnių sumų“, – pasakoja „Swedbank“ finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.
Anot analitikės, daugiausia studentai išleidžia nuomai. Nuo centrinių miesto vietų labiau nutolusiuose rajonuose dviejų kambarių buto nuomos kaina Vilniuje siekia 450 eurų. Panaši situacija ir Kaune bei Klaipėdoje, kur tokio buto nuoma atsieina apie 400 eurų.
Tuo metu arčiau miesto centro bei naujesnės statybos namuose esančių panašaus dydžio butų nuoma kainuoja gerokai brangiau – 650–900 eurų. O dar prisideda ir komunaliniai mokesčiai. Vis tik, pasak nekilnojamojo turto ekspertų, dabar nuomos kainos jau stabilizavosi. Bent jau Klaipėdoje.
Vis tik nekilnojamojo turto ekspertas Algimantas Bružas pastebi, kad laisvų butų Klaipėdoje nuomai vis dar apstu. Tai lėmė nauja, šiemet labai išaugusi tendencija.
„Tai tėvai nebe nuomoja, o tiesiog perka. Perka nedidelius butus. Ir tai laiko kaip ir protinga investicija ir daug pigesnį pragyvenimą savo studento išlaikymui mokslo metu“, – teigia nekilnojamojo turto agentūros „Aidila“ direktorius A. Bružas.
Nori gyventi patogiai
Šiais metais vien Klaipėdos universitete studijuoja pusketvirto tūkstančio studentų. Atvykusiems iš kitų miestų aukštoji mokykla siūlo kelis savo bendrabučius, stato ir naują. Iš viso dabar esančiuose gyvena 800 studentų.
„Tai kainos toliau gyvenančiam apie 80 eurų moka per mėnesį, gyvenančiam miestelyje – 140“, – kainas vardija Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas.
Pasak analitikų, šiuolaikinių studentų šaldytuvuose pelės ant dešros odelių nebesikaria. Jaunimas nori gyventi komfortiškai, o už tai tenka susimokėti.
„Mūsų ne vieni tyrimai rodo, kad patys studentai, pradėję savarankišką gyvenimą, dažniausiai nustemba, kiek daug reikia išleisti maistui. Nes kai gyveni su tėvais, turbūt mažiausiai apie tai rūpiniesi ir galvoji.
„Swedbank“ duomenimis, 18–24 metų jaunuoliai maistui išleidžia apie 240 eurų. Ir iš tos sumos apie pusė – 110 eurų – jie išleidžia maitinimosi įstaigose, išsinešimui ir panašiai“, – teigia J. Bagdanavičiūtė.
Tiesa, kiek šios sumos išleidžiama alkoholiui, nustatyti neišeina. Vis tik pramogoms, anot ekspertų, studentai išleidžia visus kitus nuo maisto ir nuomos likusius pinigus. Priklausomai kiek pavyksta sutaupyti. Daugiausia – mėgstamų atlikėjų koncertų bilietams ar vakarėliams klubuose.
