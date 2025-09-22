Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Antanas Kandrotas-Celofanas išgirdo nuosprendį: siunčiamas į kalėjimą

2025-09-22 14:56 / šaltinis: BNS
2025-09-22 14:56

Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, pirmadienį skyrė subendrintą ketverių kalėjimo bausmę, o įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovui – dviejų metų lygtinę laisvės atėmimo bausmę.

Antanas Kandrotas-Celofanas (nuotr. Elta)
10

Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, pirmadienį skyrė subendrintą ketverių kalėjimo bausmę, o įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovui – dviejų metų lygtinę laisvės atėmimo bausmę.

REKLAMA
2

Prokuroras už finansinius nusikaltimus kalėjusiam A. Kandrotui siūlė skirti puspenktų, o A. Lobovui – ketverius metus kalėjimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną, kaltinimai pareikšti 87 žmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

Riaušių prie Seimo byloje skelbiami nuosprendžiai: daliai – laisvės atėmimas, kiti išteisinti
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Riaušių prie Seimo byloje skelbiami nuosprendžiai: daliai – laisvės atėmimas, kiti išteisinti

Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų