Antanas Kandrotas-Celofanas išgirdo nuosprendį: siunčiamas į kalėjimą

Prokuroras už finansinius nusikaltimus kalėjusiam A. Kandrotui siūlė skirti puspenktų, o A. Lobovui – ketverius metus kalėjimo.
Kaip rašė BNS, didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną, kaltinimai pareikšti 87 žmonėms.
Riaušių prie Seimo byloje skelbiami nuosprendžiai: daliai – laisvės atėmimas, kiti išteisinti(10 nuotr.)
Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.
Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
Šaltinis:
BNS
