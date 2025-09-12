JAV Atstovų Rūmai pritarė pakeitimams, skirtiems Baltijos šalių saugumo iniciatyvai stiprinti

Skelbiama, kad šiai pataisai pritarė tiek respublikonų, tiek demokratų kongresmenai.
Pagal BSI JAV skiria lėšų Baltijos šalims įsigyti amerikietiškų ginklų, rengti specialiąsias pajėgas ir gauti žvalgybos paramą.
BNS rašė, kad JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms NATO šalims.
Galimi pokyčiai apima finansavimą ir Baltijos saugumo iniciatyvai, pagal kurią Lietuvai bei kitoms valstybėms JAV skiria pinigų įsigyti amerikietiškos ginkluotės, apmokyti specialiąsias pajėgas, gauti žvalgybinę paramą.
Tačiau galutinis sprendimas dar nėra priimtas, lemiamą žodį tars JAV įstatymų leidėjai.
JAV Atstovų rūmuose vykusiuose debatuose Demokratų partijos atstovas Saludas Carbajalas, vienas iš Baltijos paramos grupės pirmininkų, galimą finansavimo mažinimą pavadino didžiule dovana Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir grėsmingu signalu.
Ketvirtadienį pataisos šalininkai pabrėžė, kad Baltijos šalys yra tvirtai įsipareigojusios savo gynybai, ir pažymėjo, kad jos jau dabar viršija NATO nustatytas gynybos išlaidų „grindis“ bei žada siekti naujo tikslo skirti šioms reikmėms bent 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Kongreso narys respublikonas Mike'as Turneris atkreipė dėmesį, kad Baltijos šalys prie šios iniciatyvos prisidėjo maždaug 10 JAV dolerių už kiekvieną 1 JAV dolerį iš Jungtinių Valstijų.
Kongreso narys Donas Baconas, vienas iš Baltijos šalių paramos grupės respublikonų pirmininkų, šį galimą politinį pokytį apibūdino kaip pražūtingą ir gėdingą sprendimą.
Jis taip pat perspėjo, kad pagalbos Baltijos šalims nutraukimas susilpnintų atgrasymo priemones ir padidintų konflikto Europoje tikimybę.
Ketvirtadienį duodami interviu ukrainiečių laikraščiui „Kyiv Post“ du D. Bacono padėjėjai sakė, kad BSI pataisos priėmimas Atstovų Rūmuose rodo aiškų įstatymų leidėjų ketinimą išsaugoti ir sustiprinti Jungtinių Valstijų saugumo įsipareigojimus Baltijos šalims, „nepaisant jokių vykdomosios valdžios politikos pokyčių“.
BNS skelbė, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentarai kreipėsi į JAV Kongresą, prašydami nenutraukti karinės paramos Baltijos šalių regionui.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų nariai nurodė, kad Baltijos šalys yra tvirtai pasiryžusios gintis pačios ir kitais metais gynybai skirs daugiau nei 5 proc. savo BVP, taip pat pabrėžtas Baltijos šalių įsipareigojimas pirkti amerikietišką karinę įrangą.
