8-metė besimaudydama vandenyje staiga kažką pajuto šalia: atsisukusi ėmė spiegti

Harper Ochoa pliuškenosi sekliame Galvestono paplūdimio vandenyje, vos už kelių metrų nuo kranto, kai pajuto stiprų sugriebimą už kojos, rašoma thesun.co.uk.
Mergaitę užpuolė ryklys
Iš pradžių artimieji manė, kad ją užpuolė raja. Harper šaukė ir išsigandusi pranešė apie tai šeimos nariui, kuris padėjo jai išlipti iš vandens. Tik tuomet jie pamatė, kad didelė kojos dalis žemiau blauzdos buvo stipriai sužalota.
„Buvo tiek daug kraujo, kad sunku buvo suprasti, kas vyksta“, – pasakojo mergaitės mama Christa Ochoa CBS padaliniui KWTX.
„Kai pavyko sustabdyti kraujavimą, gydytojai patvirtino, kad tai panašu į ryklio įkandimą.“
Harper žaizdai susiūti prireikė 13 siūlų. Nepaisydama patirto siaubo, mergaitė net paklausė, ar kitą dieną galėtų grįžti į paplūdimį.
Po kelių dienų ji vėl buvo paguldyta į ligoninę dėl užkrėstos žaizdos. Gydytojai skyrė antibiotikų, todėl ji dar kurį laiką liks ligoninėje, tačiau prognozuojama, kad ilgalaikių sveikatos sutrikimų neliks.
Ryklių atakos Galvestone – retos, bet įmanomos
„Tai tikrai retas reiškinys“, – žurnalui People sakė Galvestono paplūdimio patrulių vadas Peteris Davisas.
„Per savo karjerą esu susidūręs su keliais įkandimų atvejais, bet tai nėra sąmoningi puolimai – ryklys tiesiog supainioja žmogų su kitu gyvūnu, įkanda ir nuplaukia.“
Vis dėlto incidentų pasitaiko. 2024 m. gegužę Oklahomos paauglė Damiana Humphrey buvo įkąsta į ranką, kai iki juosmens stovėjo vandenyje netoli Galvestono.
Ji instinktyviai trenkė rykliui ir šis ją paleido. Mergina patyrė raiščių pažeidimus, jai buvo atlikta operacija ir po fizioterapijos ji visiškai pasveiko.
Šios vasaros ryklių išpuoliai
Harper patirtas išpuolis – tik vienas iš kelių, įvykusių šią vasarą JAV pakrantėse.
- 8 metų berniukas buvo užpultas paviršinio nardymo metu netoli Horseshoe Reef Key Largo, Floridoje. Jam stipriai sužalota koja, reikėjo skubių operacijų po didelio kraujo netekimo.
- Gegužę kitas paviršinio nardymo mėgėjas Floridos vandenyse liko su milžiniška žaizda po susidūrimo su rykliu.
- Šią vasarą 9-metė Leah Lendel vos neprarado rankos Floridoje, kai ryklys beveik ją nuplėšė. Po šešių valandų operacijos jai pavyko atgauti pirštų judrumą.
- Žvejys Chance Armand tapo ryklio auka netoli Pensakolos sąsiaurio, prie Meksikos įlankos. Vyras sugebėjo išsigelbėti tik įsprausdamas savo kelį tarp savęs ir plėšrūno, bet patyrė gilią, gyvybei pavojingą žaizdą.
