Kraupus incidentas viename judriausių Europos oro uostų: lėktuvo variklis įtraukė žmogų, jis žuvo

Incidentas įvyko antradienį 10:20 vietos laiku.

Vieno judriausių Europos oro uosto veikla sustabdyta.

Pasak oro linijų bendrovės „Volotea“, kurios lėktuvas ir papuolė į incidentą, buvo sunkiai sužeistas nenustatytos tapatybės maždaug 35 metų italas. Anot bendrovės, jis nebuvo lėktuvo keleivis ir nebuvo susijęs su oro transporto bendrove.

Lėktuve buvo 154 keleiviai ir šeši įgulos nariai.

Vis dėlto žiniasklaida skelbia, kad vyras žuvo. Paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose taip pat matyti šalia lėktuvo ant žemės esantis maišas.

In a tragic development, an Airport ground staff has been sucked into a Volotea Airbus A319 aircraft on the apron while the aircraft was about to depart for the flight V73511 to Asturias.



The ground incident involved the registration EC-MTF, at Milan Bergamo Airport, suspending… pic.twitter.com/H6CJhdnW4A