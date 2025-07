Po gedimo ore lėktuvas staigiai krito: tarp keleivių kilo panika

Incidentas įvyko birželio 30 d. Lėktuvas „Boeing 737“ pirmadienį išskrido iš Šanchajaus Pudongo oro uosto Kinijoje ir skrido į Tokijo Naritos oro uostą Japonijoje. Lėktuve buvo 191 žmogus.

Lėktuve esantys pilotai perspėjo skrydžių vadovus apie slėgio sistemos, kuri palaiko oro slėgį lėktuvo salone, pažeidimą.

Tuomet lėktuvas per dešimt minučių nukrito nuo 11 kilometrų aukščio iki vos 3 kilometrų aukščio. Tada transporto priemonė buvo suvaldyta.

Išsigandę keleiviai pasidalijo skrydžio metu užfiksuota medžiaga, kai nuo lubų nukrito deguonies kaukės.

Japan Airlines Boeing 737 plane drops 26000 feet within minutes on way to Tokyo from Shanghai

Passengers write goodbye notes.

