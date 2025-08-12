Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis apie prezidento požiūrį į „Nemuno aušrą“: bandoma padėti tašką politinės jėgos legitimizavimo procese

2025-08-12 21:56 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 21:56

Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis mano, kad prezidento Gitano Nausėdos pozicija dėl partijos „Nemuno aušra“ buvimo valdančiojoje koalicijoje pasikeitė. Parlamento vadovo manymu, anksčiau „aušriečių“ prisijungimą prie valdančiosios daugumos klaida vadinusi Prezidentūra dabar minėtą politinę jėgą bando legitimizuoti.

Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" lyderis Saulius Skvernelis mano, kad prezidento Gitano Nausėdos pozicija dėl partijos „Nemuno aušra" buvimo valdančiojoje koalicijoje pasikeitė. Parlamento vadovo manymu, anksčiau „aušriečių" prisijungimą prie valdančiosios daugumos klaida vadinusi Prezidentūra dabar minėtą politinę jėgą bando legitimizuoti.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Akivaizdžiai (Prezidentūros pozicija dėl „Nemuno aušros“ pasikeitė – ELTA). Tai, kas buvo ištransliuota tokio (prezidento – ELTA) patarėjo, kuris ne visą laiką vartoja tinkamą leksiką, lūpomis, tai akivaizdu, kad yra toliau bandoma visiškai padėti tašką šitos politinės jėgos legitimizavimo procese“, – LRT televizijai antradienį sakė S. Skvernelis. 

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas kartojo manantis, kad „Nemuno aušros“ priėmimas į valdančiąją koaliciją buvo klaida, kurią, pasak S. Skvernelio, reikėtų ištaisyti.

„Reikia taisyti dėl to, kad tikrai yra nepasitikėjimas valstybe, valstybės institucijomis, kurios nuolat yra kvestionuojamos. Jau nekalbu apie visas teisines istorijas, kurių ne tai kad nesumažėjo, bet jos tęsiasi, atsiranda ir papildomų tyrimų dėl rinkimų kampanijos finansavimo ir taip toliau. Tai manau, kad klaidos pripažinimas nėra silpnumas, tiesiog reikia tą klaidą ištaisyti. Bet ar ji bus taisoma, ar ne, mes, manau, kad tokią poziciją užėmę esame, kad ji būtų ištaisyta“, – aiškino S. Skvernelis.

Visgi, politikas pripažino, kad Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“ nuomonių apie „Nemuno aušrą“ esą yra įvairių.

S. Skvernelis tiksliai neįvardijo, ar jo vadovaujama politinė jėga liktų valdančiojoje koalicijoje, jei joje toliau dirbtų „aušriečiai“.

„Visko gali būti ir šiandien nebūčiau toks tvirtas, kad mes būsim koalicijoje“, – sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis.

F. Jansonas: nėra priežasties, dėl kurios ši koalicija negalėtų dirbti, tokia, kokia yra

ELTA primena, kad šalies vadovui G. Nausėdai dar pernai pareiškus, kad į koaliciją kviesti „Nemuno aušrą“ buvo klaida, prezidento patarėjas Frederikas Jansonas tikina, kad be emocinio šleifo nėra daugiau priežasčių, kodėl koalicija negalėtų dirbti dabartinėje sudėtyje. 

„Ji yra pakankamai skaitlinga. Vertiname ne pokalbius, ne apsižodžiavimus, o darbus. Šiuo atveju, darbų per tą pirmąją sesiją Seime ir per tas reformas ar pokyčius, kurie įvyko – padaryta pakankamai daug. Koalicija geba susitelkti ir priimti sprendimus“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė F. Jansonas. 

„Nėra priežasties, be emocinio šleifo (…), dėl kurios ši koalicija negalėtų dirbti, tokia, kokia yra. Tačiau, jei emocinis krūvis yra per didelis, be abejo, partijos yra laisvos ieškoti kitų variantų ir kitų dėlionių“, – akcentavo jis.

Antradienį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis socialdemokratams pareiškė, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema jo vadovaujamai partijai. Dar prieš susitikimą su socialdemokratais S. Skvernelis palankiai atsiliepė apie LSDP planus koalicinę dėlionę aptarti ir su „valstiečiais“.

Tiesa, pernai formuojant koaliciją S. Skvernelio vedama jėga su „valstiečiais“ dirbti atsisakė. Dabar, pažymi Seimo pirmininkas, po pokyčių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovybėje, pasikeitė ir „Vardan Lietuvos“ požiūris.

Pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai. 

Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovavusią Ingą Ruginienę.

