Ant vandens plūduriavęs banglentininkas negalėjo patikėti, ką išvydo šalia savęs

Užfiksuotame vaizdo įraše vyras guli veidu žemyn ant banglentės, kai po vandeniu link jo pradeda artėti tamsus ryklys. Netikėtai virš bangų pasirodo pelekas, tačiau banglentininkas atrodo visiškai ramus – jis toliau plūduriuoja ir net žvelgia tiesiai į ryklį bei šypsosi, rašo mirror.co.uk.
Situaciją pakomentavo ir ekspertai
Nors šis vaizdas gali kelti šiurpą, ekspertai ramina – tokio dydžio rykliai paprastai nekelia rimtos grėsmės žmonėms. Tokie jaunikliai priklauso unikaliai pakrantės populiacijai, kuri renkasi šiltus, seklius vandenis – vadinamąsias „jauniklių buveines“. Čia jie ieško smulkios žuvies maistui, tuo pačiu saugodamiesi didesnių plėšrūnų.
Fotografas, kuris užfiksavo šį momentą, Carlosas Gauna sakė:
„Tai buvo dar vienas ryklys jauniklis prie kranto. Dažnai būna taip, kad banglentininkai, pamatę nugarinį peleką, užuot pasitraukę, net priartėja prie ryklio pasižiūrėti iš arčiau.
Šių ryklių jaunikliai, dažniausiai siekiantys nuo 1,8 iki 3 metrų, dar tik mokosi medžioti ir paprastai nesitaiko į didelį grobį. Net ir aštuonių pėdų ryklys – vis dar jauniklis, tačiau tai vis tiek labai didelė žuvis“.
Šių ryklių pakrantėse daugėja vasaros laikotarpiu, kai vanduo sušyla, o paplūdimiuose suaktyvėja žmonių veikla.
Santa Barbaros pakrantė išlieka tikru ryklių jauniklių centru, traukiančiu mokslininkų, gamtosaugininkų ir net drąsių banglentininkų dėmesį. Vis dėlto fotografas primena – nė vienu atveju nereikėtų artintis prie ryklio:
„Jei kada atsidursite situacijoje, kai pamatysite ryklį ar ryklio jauniklį – duokite jam erdvės. Anksčiau ar vėliau jis supras, kas jūs esate ir tikriausiai pats nuplauks. Nesekite jo, nesivykite – leiskite jam būti. Šie gyvūnai yra svarbi pakrančių ekosistemos dalis ir nusipelno pagarbos“.
