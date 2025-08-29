Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV planuoja trumpinti studentų ir žurnalistų vizų galiojimo laiką

2025-08-29 15:49 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 15:49

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija planuoja sutrumpinti studentų ir žurnalistų vizų galiojimo laiką, trečiadienį pranešė JAV Vidaus saugumo departamentas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija planuoja sutrumpinti studentų ir žurnalistų vizų galiojimo laiką, trečiadienį pranešė JAV Vidaus saugumo departamentas.

0

Departamento teigimu, F tipo vizos, leidžiančios užsienio studentams gyventi Jungtinėse Valstijose, dabar galios ne ilgiau kaip ketverius metus.

Šiuo metu studentai gauna vizą visam studijų programos laikotarpiui, kuris doktorantūros atveju gali trukti penkerius metus. Prezidento administracijos pasiūlyme taip pat numatoma riboti žiniasklaidos atstovų vizų galiojimo laiką iki 240 dienų.

Pranešama, kad žurnalistų vizos galėtų būti pratęstos iki 240 papildomų dienų, tačiau, departamento teigimu, jos neturėtų galioti ilgiau nei žurnalistinės užduoties trukmė.

Prašymai pratęsti vizą turėtų būti pateikiami JAV pilietybės ir imigracijos tarnybai (USCIS), o tai reikštų išsamesnius patikrinimus. Pavyzdžiui, neseniai Vokietijos žurnalistams buvo išduotos vizos, galiojančios iki penkerių metų.

„Ankstesnės administracijos per ilgai leido užsienio studentams ir kitiems vizų turėtojams likti JAV praktiškai neribotą laiką, o tai kėlė pavojų saugumui, kainavo milžiniškas mokesčių mokėtojų lėšas ir sudarė nepalankias sąlygas JAV piliečiams“, – teigė departamentas.

Numatoma taisykle siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir sudaryti sąlygas valdžios institucijoms akyliau stebėti vizų turėtojus.

Siūlomą pakeitimą iškart sukritikavo JAV aukštojo mokslo sektoriaus atstovai.

„Ši taisyklė priverstų (užsienio studentus ir mokslininkus – ELTA) reguliariai ir be reikalo teikti papildomus prašymus, kad jie galėtų likti šalyje ir įvykdyti savo akademinių programų reikalavimus, o tai užkrautų didelę naštą studentams, koledžams ir universitetams bei federalinėms agentūroms“, – paaiškino Prezidentų aljanso aukštojo mokslo ir imigracijos klausimais prezidentė ir vykdančioji direktorė Miriam Feldblum.

Jos teigimu, tai apsunkintų visą universitetų veiklą. M. Feldblum taip pat pažymėjo, jog šie neaiškumai galiausiai lemtų tai, kad mažiau tarptautinių mokslininkų apskritai rinktųsi vykti į JAV.

