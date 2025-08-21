Šeima loterijoje laimėjo 250 mln. eurų: štai ką žada padaryti su įspūdinga suma

Po bemiegės nakties, praleistos dėl didžiulio „EuroMillions“ laimėjimo, jie nustatė žadintuvą, kad galėtų pirmiausia ryte susisiekti su loterijos organizatoriais, skelbė thesun.ie.
Loterija pakeitė gyvenimą
„Tos kelios minutės atrodė kaip ilgiausios mano gyvenime“, – prisiminė laimėtojai.
Grupių nariai, pageidaujantys likti anonimiški, kartojo tik vieną: „O, Dieve mano.“
Nepaisant to, kad laimėjo gyvenimą keičiantį prizą, jie tikina: „Planuojame likti Airijoje ir pažadėjome sau, kad neleisime šiam laimėjimui mūsų pakeisti.“
Bilietas buvo nupirktas vieno iš grupės nario „Clifford’s Centra“ parduotuvėje Shandon gatvėje, Korko apylinkėse, kuomet jis ėjo atlikti paprastą reikalą.
Laimėtojai atskleidė, kaip vyko ta neįtikėtina naktis. Vienas jų pasakojo: „Pamačiau ženklą prie kasos, kad „EuroMillions“ aukso puodas siekia 250 milijonų eurų. Nors esu nuolatinis žaidėjas, buvau praleidęs paskutinius du tiražus. Pasiėmiau vieną bilietą ir, tiesą sakant, per daug apie tai negalvojau.“
Žiūrėdamas devintos valandos žinias, jis išgirdo, kad kažkas Airijoje laimėjo pagrindinį prizą.
„Tai, žinoma, pasiėmiau bilietą ir nuskenavau jį Nacionalinės loterijos programėlėje. Tuomet pasirodė pranešimas: „Jūs laimėjote didelį prizą, susisiekite su Nacionaline loterija.“ Tai man buvo visiškai nauja, tad patikrinau dar bent keturis kartus – tiesiog negalėjau patikėti savo akimis“, – pasakojo jis.
Jis pridūrė, kad šeimai prireikė laiko suvokti, kas nutiko. „Nubėgau į viršų pas žmoną, kuri ką tik buvo nuėjusi miegoti, ir pažadinau ją. Abu kelis kartus patikrinome skaičius svetainėje. Sėdėjome ant lovos krašto, kartodami „O, Dieve mano“ vėl ir vėl – manau, pasakėme tai maždaug penkiasdešimt kartų. Buvo visiškas šokas, neįtikėjimas. Kaip ir galite įsivaizduoti, tos nakties miegas buvo neįmanomas.“
Jie nustatė ankstyvą žadintuvą, kad galėtų kuo greičiau paskambinti „Lotto“. Po trumpo laukimo jie susisiekė su laimėjimų skyriaus komanda, kuri patvirtino, kad laimėjo 250 milijonų eurų.
„Tos kelios minutės atrodė kaip ilgiausios mano gyvenime. Kai Ronanas iš laimėjimų skyriaus patvirtino, kad mes esame pagrindiniai laimėtojai, vėl buvome visiško šoko būsenoje“, – pasakojo jie.
Laimingoji grupė taip pat atskleidė savo planus, kaip išleis dalį naujųjų turtų: „Būtinai vykstame šeimos atostogų. Mėgstame keliauti ir yra tiek daug nuostabių kelionių, apie kurias visada svajojome, o dabar galime jas įgyvendinti. Jau ieškome atostogų namų. Taip pat jaučiamės labai laimingi, kad dabar galime įsigyti namus ir savo vaikams.“
Vienas iš laimėtojų sakė: „Visada svajojau turėti „Rolex“ laikrodį, žinodamas, kad to niekada negalėsiu sau leisti. Praėjusią savaitę ėjau tik apžiūrėti vitrinose ir negalėjau patikėti kai kurių laikrodžių kainomis. Kai paskambinau žmonai ir papasakojau, ji pasakė: „Žinoma, dabar gali juos nusipirkti, jei nori.“
Nepaisant visko, jie pripažino, kad dar negali pilnai suprasti, kas nutiko. Tačiau jie tvirtai pažadėjo, jog ši gyvenimą keičianti suma jų nepakeis ir jie ketina likti Airijoje.
Kaip sakė laimėtojai: „Planuojame likti Airijoje ir pažadėjome sau, kad neleisime šiam laimėjimui mūsų pakeisti. Aš vis tiek valgysiu savo mėgstamą kumpio ir sūrio sumuštinį pietums kiekvieną dieną.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!