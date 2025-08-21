Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Šeima loterijoje laimėjo 250 mln. eurų: štai ką žada padaryti su įspūdinga suma

2025-08-21 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 12:25

Didžiausio Airijos „Lotto“ istorijoje laimėtojai pažadėjo, kad ši „nereali“ pergalė jų nepakeis. Šeima pagaliau atsiėmė gyvenimą pakeitusį 250 mln. eurų prizą ir atskleidė, ką ketina įsigyti.

Loterijos bilietai ir pinigai (nuotr, fotomontažas ir BNS)

Didžiausio Airijos „Lotto“ istorijoje laimėtojai pažadėjo, kad ši „nereali“ pergalė jų nepakeis. Šeima pagaliau atsiėmė gyvenimą pakeitusį 250 mln. eurų prizą ir atskleidė, ką ketina įsigyti.

REKLAMA
0

Po bemiegės nakties, praleistos dėl didžiulio „EuroMillions“ laimėjimo, jie nustatė žadintuvą, kad galėtų pirmiausia ryte susisiekti su loterijos organizatoriais, skelbė thesun.ie.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Loterija pakeitė gyvenimą

„Tos kelios minutės atrodė kaip ilgiausios mano gyvenime“, – prisiminė laimėtojai.

REKLAMA
REKLAMA

Grupių nariai, pageidaujantys likti anonimiški, kartojo tik vieną: „O, Dieve mano.“

Nepaisant to, kad laimėjo gyvenimą keičiantį prizą, jie tikina: „Planuojame likti Airijoje ir pažadėjome sau, kad neleisime šiam laimėjimui mūsų pakeisti.“

REKLAMA

Bilietas buvo nupirktas vieno iš grupės nario „Clifford’s Centra“ parduotuvėje Shandon gatvėje, Korko apylinkėse, kuomet jis ėjo atlikti paprastą reikalą.

Laimėtojai atskleidė, kaip vyko ta neįtikėtina naktis. Vienas jų pasakojo: „Pamačiau ženklą prie kasos, kad „EuroMillions“ aukso puodas siekia 250 milijonų eurų. Nors esu nuolatinis žaidėjas, buvau praleidęs paskutinius du tiražus. Pasiėmiau vieną bilietą ir, tiesą sakant, per daug apie tai negalvojau.“

REKLAMA
REKLAMA

Žiūrėdamas devintos valandos žinias, jis išgirdo, kad kažkas Airijoje laimėjo pagrindinį prizą.

„Tai, žinoma, pasiėmiau bilietą ir nuskenavau jį Nacionalinės loterijos programėlėje. Tuomet pasirodė pranešimas: „Jūs laimėjote didelį prizą, susisiekite su Nacionaline loterija.“ Tai man buvo visiškai nauja, tad patikrinau dar bent keturis kartus – tiesiog negalėjau patikėti savo akimis“, – pasakojo jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad šeimai prireikė laiko suvokti, kas nutiko. „Nubėgau į viršų pas žmoną, kuri ką tik buvo nuėjusi miegoti, ir pažadinau ją. Abu kelis kartus patikrinome skaičius svetainėje. Sėdėjome ant lovos krašto, kartodami „O, Dieve mano“ vėl ir vėl – manau, pasakėme tai maždaug penkiasdešimt kartų. Buvo visiškas šokas, neįtikėjimas. Kaip ir galite įsivaizduoti, tos nakties miegas buvo neįmanomas.“

REKLAMA

Jie nustatė ankstyvą žadintuvą, kad galėtų kuo greičiau paskambinti „Lotto“. Po trumpo laukimo jie susisiekė su laimėjimų skyriaus komanda, kuri patvirtino, kad laimėjo 250 milijonų eurų.

„Tos kelios minutės atrodė kaip ilgiausios mano gyvenime. Kai Ronanas iš laimėjimų skyriaus patvirtino, kad mes esame pagrindiniai laimėtojai, vėl buvome visiško šoko būsenoje“, – pasakojo jie.

REKLAMA

Laimingoji grupė taip pat atskleidė savo planus, kaip išleis dalį naujųjų turtų: „Būtinai vykstame šeimos atostogų. Mėgstame keliauti ir yra tiek daug nuostabių kelionių, apie kurias visada svajojome, o dabar galime jas įgyvendinti. Jau ieškome atostogų namų. Taip pat jaučiamės labai laimingi, kad dabar galime įsigyti namus ir savo vaikams.“

Vienas iš laimėtojų sakė: „Visada svajojau turėti „Rolex“ laikrodį, žinodamas, kad to niekada negalėsiu sau leisti. Praėjusią savaitę ėjau tik apžiūrėti vitrinose ir negalėjau patikėti kai kurių laikrodžių kainomis. Kai paskambinau žmonai ir papasakojau, ji pasakė: „Žinoma, dabar gali juos nusipirkti, jei nori.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant visko, jie pripažino, kad dar negali pilnai suprasti, kas nutiko. Tačiau jie tvirtai pažadėjo, jog ši gyvenimą keičianti suma jų nepakeis ir jie ketina likti Airijoje.

Kaip sakė laimėtojai: „Planuojame likti Airijoje ir pažadėjome sau, kad neleisime šiam laimėjimui mūsų pakeisti. Aš vis tiek valgysiu savo mėgstamą kumpio ir sūrio sumuštinį pietums kiekvieną dieną.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų